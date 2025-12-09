俳優の中村雅俊さん（74）が8日、映画『五十年目の俺たちの旅』（2026年1月9日公開）の完成披露上映会に秋野太作さん（82）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）と登場。映画のもととなった50年前のドラマの裏話を明かしました。

映画は1975年に連続ドラマとして放送され、青春群像劇として一世を風びした『俺たちの旅』の20年ぶりとなる続編。70代を迎えた中村さん演じるカースケ（津村浩介）と秋野さん演じるグズ六（熊沢伸六）、田中さん演じるオメダ（中谷隆夫）の3人がそれぞれの立場や境遇を飛び越え、その答えを探し求める姿が描かれます。

イベントでは、50年前に中学生だったというファンからの手紙が読まれる場面も。手紙には「カースケの着ていたアーミージャケットが欲しかった。お袋に頼んで、つぎはぎのジーンズを作ってもらってげたを履いていた」と、ファッションに憧れていたことが書かれていました。

実は、50年前にドラマが放送されると、当時中村さんが演じたカースケのファッションをまねする若者が続出。一大ブームとなっていました。

中村さんは、当時を振り返って「ファッションでいうと、あの格好は自前なんですよ。役を決めるときに、“雅俊が、大学時代にやっていた格好で（ドラマに）出ようじゃないか”という案が出て、“だったらゲタはいてましたよ”と言ったら、“いいんじゃないか”とか、“カーキのシャツ着てました”と言ったら、“それもいいんじゃないか”と。バイトも（当時）20くらいやっていたので、バイトだらけのカースケっていうのも」と、中村さん自身のファッションや生活をそのまま描いていたことを告白。

続けて「自分自身が役の中に入ってるんで、カースケを思う気持ちは結構強いです。それを憧れてくれている人がいるというのは、すごくありがとうございます」と感謝の言葉を話しました。