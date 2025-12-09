“松竹芸能所属”笑福亭鶴瓶が告白「昔、吉本興業からえらい誘いが来た」

タレントの笑福亭鶴瓶（73歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。かつて吉本興業から「えらい誘いが来た」「ものすごいいろんな人から来た」と語った。



この日、お笑い芸人・鉄拳の“転機”の話題から、鶴瓶は「芸人って、みんな（人生の転機）あるよね。オレもそうやけど」とした上で、「今やから言えるけど、吉本からえらい誘い来たんよ」と、松竹芸能所属の鶴瓶のもとに、“ライバル”吉本興業に来ないかと誘いがあったと話し、ゲストのムロツヨシ、広瀬アリスらはビックリ。吉本興業所属のブラックマヨネーズ・小杉竜一も「マジっすか！？」と驚きの声を上げる。



鶴瓶は「昔。ものすごいいろんな人から来たんやけど。オレ（吉本）行こうかな、と思った。一瞬」と語り、広瀬は「なかなかのカミングアウト」、小杉も「いろんなゴシップ聞いてきましたけど、初めて聞いた、それ！激アツや！」と興奮気味に語った。