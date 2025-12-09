突然顔中に発疹が広がり、目は腫れあがり首にまで症状が及んだ、現在ピン芸人として活躍する里さくら。この症状はあるウイルスが原因。再現ドラマでその症状を紹介した。

2014年当時、里はアルバイトをしながら舞台役者やダンサーとして活動。彼女の夢はミュージカル俳優になること。生活のため昼はアパレルショップ、夜はバーテンダーとして働き、1日の睡眠時間は4時間程度という多忙な毎日を送っていた。

2014年10月、久しぶりのオフだった日、里は友人にホラーメイクをしてもらい、ハロウィンイベントへ出かけた。

翌日、里は唇の左右に、水ぶくれのようなできものがあると気づく。数日後、発疹はみるみる広がっていき、アルバイト先のアパレルショップで店長から「ヘルペスじゃない？」と言われた。ヘルペスとは、小さな水ぶくれが集まってできる皮膚疾患で、ウイルスによる感染症のこと。日本人の約7〜8割がヘルペスウイルスを持っていると言われ、体調が悪い時や寝不足など免疫力が下がった時にウイルスが活性化する。

里は放っておけばそのうち治ると思っていた。しかし2週間後、発疹は目元や頬にまで広がる。部屋にダニでもいるのかと隅々まで掃除してみたが、発疹はどんどん広がり、強い痒みも。アルバイト先の副店長から「その顔で接客はまずいかな。商品補充に回ってもらえる？」と言われ、仕事にも影響が出始めた。

発症から約3週間後、ようやく病院を受診。医師からはヘルペスが広がって炎症を起こしているのかもしれないと診断され、ヘルペス用の軟膏が処方された。

しかし薬を塗ったにもかかわらず、症状は全く良くならず、この時すでにこの薬では効かないほど悪化していた。掻き破った顔からは膿が出て、それをティッシュで拭き取り、化粧水なども一切つけずに1日を過ごしていた。毎日のようにテレビ電話をしていた男性にも顔を見せられなくなり、夢だったミュージカルのオーディションも諦めることに。不安から母親に弱音を吐き、地元・福岡の病院を受診した。しかしそこでも原因は分からなかった。

発症から1か月半が経った頃には周囲から好奇の目で見られるようになり、ビリビリとした痛みも出始めた。藁にもすがる思いで別の病院を受診すると、大学病院への紹介状を書いてもらえた。

東京医科大学病院で、医師は触診してすぐに「ヘルペスには間違いないと思いますが、それが重症化してカポジ水痘様発疹症になっている可能性があります」と診断を下した。

カポジ水痘様発疹症とは、ヘルペスウイルスが広がって起こる重い皮膚感染症のこと。湿疹やひどい乾燥などで皮膚のバリア機能が低下し、疲労などで免疫力が下がった時にウイルスが次々と周りに移ることで、顔や体の広い範囲に水ぶくれのような発疹が一気に広がってしまう。

じゅくじゅくした小さな水ぶくれができるのが特徴で、発疹の他に全身の倦怠感や発熱、痛みや痒みなどが起こる。重症化するとウイルスが角膜まで広がり、最悪の場合、視力が低下したり失明するケースもある。

医師から「この症状が出始める前、肌に刺激を与えたり、いつもと違うことをしませんでしたか？」と聞かれた里は、ハロウィンのホラーメイクを思い出した。疲れ切った状態で免疫力が落ちている時に、長時間厚いメイクをしたことで肌が刺激され、かぶれが生じて肌のバリア機能が低下。そこに潜んでいたヘルペスウイルスが活性化し、その後も休むことなく多忙な日々を続けたため、ウイルスが増殖を重ねて症状が悪化したのだ。

里は、仕事をしばらく休み、処方された抗ウイルス薬と軟膏を毎日塗り続けた。すると1か月ほどで痒みは収まり、次第に肌は元に戻っていった。