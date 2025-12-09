大人になってからかかると重症化する可能性がある、ちょっと照れる病名の病気がある。お笑い芸人・旧姓田中のあやともこの病気でかなり苦しんだ一人。彼がかかったのは「キス病」と呼ばれる病気。再現ドラマでその症状を紹介した。

2016年、当時高校3年生だったあやとは、朝から熱が。前日は体育祭で応援団をやるなど張り切っていた。さらに毎日遅くまで大学受験の勉強をしており、翌日にはダンス部の大会も。疲れによる風邪だろうと思い、その日は学校を休むことにした。

翌日、たっぷり寝たおかげか熱は下がっておりあやとはダンス部の大会に出場。しかし症状がぶり返し、食欲もなくなり、簡単なゼリーしか食べられなくなった。ところがその翌日にはまた熱が下がり、学校へ行った。するとまた熱が上がり、39度を超える高熱に。近所の病院を受診すると、医師からは「何かのウイルスにかかったのかもしれない」と言われ、解熱剤が処方された。

夜になるとまた熱が出る。再び病院へ行くと、その時は熱が出ていない。熱が上がったり下がったりを繰り返す状態が続いた。実はこの時、体がウイルスと激しい攻防を繰り広げていた。

1週間以上体温の上下が続いたため、あやとは別の病院を受診。医師がエコーでお腹を見ると肝臓が腫れていることに気づき、「キス病」と告げられる。

この病気は、伝染性単核球症が正式名称で、EBウイルスというウイルスが原因で発症。このウイルスが体内に入ると、リンパ球の一つであるB細胞という細胞に感染し、これを体が異物と判断して攻撃することで発症する。

ではなぜキス病と呼ばれるのか？EBウイルスは成人の9割以上がすでに持っており、そのほとんどは幼少期に感染したもの。幼少期の感染は症状が軽いため気づかないことが多い。また一度感染すると体に免疫ができ、再発することはほとんどない。しかし大人になって初めて感染すると、免疫反応が過剰に働き、発熱やのどの痛み、倦怠感、全身に発疹が出ることがある。

そしてEBウイルスの感染ルートは唾液。キスで感染することがあるため、キス病と呼ばれているのだ。医師からは「キスしなくてもなることあるから」と言われた。この病気は唾液感染なので、飲み物の回し飲みや箸の共有でも感染する。

その後、紹介された病院で詳しい検査を受け、伝染性単核球症と正式に診断され、医師から「すぐに入院しましょう」と告げられ、即入院となった。

キス病では脾臓や肝臓が腫れることがあり、ごくまれに重い肝炎を引き起こすことがある。あやとの場合、肝臓の損傷を測る数値が健康な人の10倍になっていた。キス病には特効薬などはなく自然と良くなるのを待つしかない。あやとは肝機能を改善する薬を投与しながら10日間入院した後、無事回復した。

しかし彼は一体どこでキス病になったのか？本人も分からないまま。気づかないうちに感染した可能性がある。EBウイルスは血液中の抗体を調べることで、すでに感染しているかどうか分かる。専門家によると「唾液を介して広がっていくウイルスなので、日常生活の中で感染する可能性がある。しっかり避けるというのはちょっと難しい」とのこと。EBウイルスに関しては、幼児のうちに自然に感染していた方が安心だという。