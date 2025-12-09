À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó ¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÈºÇ´ü¤Î1Ç¯
2024Ç¯10·î17Æü¡¢Ì¾ÇÐÍ¥¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤¬76ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÈºÇ´ü¤Î1Ç¯¤òºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÌó1Ç¯Á°¡¢¿´Â¡¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÆ°Ì®¤ÎÊÛ¤¬¶¹¤¯¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¤Î³«¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¹©¤ÎÊÛ¤ËÂØ¤¨¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢»£±Æ³«»ÏÁ°¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤»¤Ð¹ßÈÄ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£Âç¾æÉ×¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï4¤«·î¸å¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¸å¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¿´Â¡¤ÎÂçÆ°Ì®ÊÛ¤ò¿Í¹©ÊÛ¤ËÂØ¤¨¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌò¼Ô¤ÏÍÄ¤¤»þ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£1947Ç¯11·î4Æü¡¢Âè°ì¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î»þÂå¤ËÊ¡Åç¸©¡¦·´»³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¾ÅÄ¤µ¤ó¡£É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿Êì¡¦µª·Ã¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò³«¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÅìµþ¤Ë°Ü¤ê½»¤à¡£Êì¤Ï½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤ª¤ê¤½¤Î»Ò¤¬À×¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢Êì¤Î»Ð¡¦ÈþÂå¤µ¤ó¤¬¡ÖÉÒ¹Ô¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¤¬°é¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£
1953Ç¯6·î¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊì¤ÈÊ¡Åç¤Î·´»³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ôÆü´Ö¡¢»ÐÉ×ÉØ¤Î²È¤Ç²á¤´¤¹¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤âÊì¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÉÄ»ú¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢À¾ÅÄÀ«¤Ë¡£»ÐÉ×ÉØ¤Ë¤Ï½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°ÅÁÀ÷ÉÂ¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤«À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ÐÉ×ÉØ¤ËÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£1980Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÓÃæ¸¼ÂÀ80¥¥í¡×¤Ï½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿ÃÓÃæ¸¼ÂÀ¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¡¢3¿Í¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È·ëº§¤¹¤ë¤¬¡¢·ëº§¸å¤¹¤°¤ËºÊ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á´¤¯²û¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤3¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¼ÂÀ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤ò¤µ¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É¬»à¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÍÄ¤¤º¢¤Ë¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿»ÐÉ×ÉØ¤ÎÅØÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤À¤¬ÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ëÇ®¤¤ÃË¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ìÌö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅ·¿¦¤È¤â¸À¤¨¤ëÇÐÍ¥¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï»ÐÉ×ÉØ¤Î¤ª¤«¤²¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ñ¤Æ¤¤¿±Ç²è¤òÍ§Ã£¤Ë¿È¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¾ð¤Þ¤Ç¤âÉÁ¼Ì¤·ÅÁ¤¨¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤òËÜµ¤¤Ç»Ö¤·¡¢¹â¹»¤ÏÅìµþ¤Î³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£¤·¤«¤·Ê¡Åç¤Ê¤Þ¤ê¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ëËèÆü¡£Ê¡Åç¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¿´¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Æ°Êª±à¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤Ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë1Æ¬¤Î¥´¥ê¥é¡£Ì¾Á°¤Ï¥Ö¥ë¥Ö¥ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¥´¥ê¥é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£±ó¤¤¸Î¶¿¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¹»»þÂå¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼Â¤ÎÊì¤ÈÊÌ¤ì¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤Î¸µ¤ËÄÌ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤Ï¡¢¼ä¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¡¢²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï·ã¤·¤¯¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ²¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö²¶¤Ï²¿¤«¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¤ÎÊì¤¬Îø¤·¤¤»þ¤Ï²¿ÅÙ¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï°é¤Æ¤ÎÊì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¼Â¤ÎÊì¤ò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï23ºÐ¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¡ÖÀÄÇ¯ºÂ¡×¤ËÆþÃÄ¡£1971Ç¯¡¢ÉñÂæ¡Ö¼Ì³Ú¹Í¡×¤Ç¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¼÷»Ò¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£1974Ç¯8·î¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬26ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¡£º§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï8·î5Æü¡¢°é¤Æ¤ÎÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÁª¤ó¤À¡£
1976Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢1977Ç¯¤ËÆó½÷¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃÂÀ¸¡£¤½¤Îº¢¡¢²ÈÂ²Â·¤Ã¤ÆCM¤Ë¤â½Ð±é¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö¿Æ¥Ð¥«¡×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃÓÃæ¸¼ÂÀ80¥¥í¡×¤Î·àÃæ¤ÎÌ¼¤È¼Â¤ÎÌ¼¤ÎÇ¯Îð¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ê¤Î¤«¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÃÓÃæ¸¼ÂÀ¤¬ËÜµ¤¤ÇÌ¼¤ò¼¸¤ë¤È¡¢¼Â¤ÎÄ¹½÷¤ÈÆó½÷¤«¤é¡Ö¤Í¤§¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÌ¼Ìò¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«¤³¤Î¸ÀÍÕ¤É¤³¤«¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ìò¼Ô¤ò°¦¤·¡¢²ÈÂ²¤ò°¦¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë°¦¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÊ¡Åç¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±Íî¤Á¹þ¤à¸Î¶¿¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ìÎå¤Þ¤·Â³¤±¤¿¡£¸Î¶¿¡¦·´»³¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ØÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¯Ï¢Íí¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼Â¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï55ºÐ¤Î»þ¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡£¤½¤Î¿´¶Ú¹¼ºÉ¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤ÎÂçÆ°Ì®ÊÛ¤ò¿Í¹©ÊÛ¤ËÂØ¤¨¤¿¤Î¤À¡£Âç¹¥¤¤Ê¼ò¤â¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼åµ¤¤Ê»Ñ¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë1½µ´ÖÁ°¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¦¤Ê¤®¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¦¤Ê¤®¤òÍê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë´ßÉô°ìÆÁ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢´ßÉô¤¬´é¤ò½Ð¤¹¤È¡Ö¾Æ¤Ä»¤È¤«¡¢¤É¤¦¡©¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£°ìÆÁ¤µ¤ó¤ò°ì²óÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¡¢´ßÉô¤ò¤Ï¤¸¤áµ¤¤Î¹ç¤¦ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µµ¤¤À¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î³°¿©¤Ë¡£
Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢ÍâÆü¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÏ¿¤ê¤ÎÍ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÌÀÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤ÎÉô²°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¿´Â¡È¯ºî¤À¤Ã¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬º£¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·î¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢Êì¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤ò¹ç¾§¤·¤¿¡£
ºÇ´ü¤Þ¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡£¼Çµï¡¢²ÈÂ²¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í¡×¤ò°¦¤·Â³¤±¤¿¡£