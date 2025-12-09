プロ野球・巨人の岸田行倫選手が9日に放送された「さまぁ〜ずスタジアム」に出演し、今季を振り返り、「3位に終わった悔しさというか、CSも2連敗、その悔しさが大きい」などと語りました。

さまスタでは肌つやの状態で、その調子のよしあしを計っていると明かしていた岸田選手。今季はキャッチャーとしての出場数はチーム最多で、打率も.293、得点圏打率は.359と高い数字を残しましたが、できとしては「75点」と辛い採点。チームが3位に終わったことなどをその理由として挙げました。

甲斐拓也選手の加入で、出場数が減ることが予想されていましたが、その不安を吹き飛ばしたのは今季、初めてスタメンで出場した5月4日のDeNA戦。グリフィン投手をうまくリードすると、ダメ押しとなる、今季第1号を放つなど、攻守にわたって活躍しました。

「ここで結果を出さないともっと試合に出られなくなるだろうなと思ってました。打撃の方でも結果が出たんで、いけるぞって気持ちの余裕は出ました」

その言葉通り、チャンスをつかんだ岸田選手。侍ジャパンに招集されるなど、その成長ぶりを知らしめました。

さまぁ〜ずの2人が岸田選手の成長ぶりを、“岸田選手が打席に入るときにはトイレに行かなくなった”と“ちょっと違った”観点から語ると、岸田選手は「よかったです」と笑いました。