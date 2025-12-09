『あんたが』最終回で“衝撃展開” ネット悲鳴「えぇ!!」「マジ!?」「泣きそう」【ネタバレあり】
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の最終回が、9日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】衝撃…ネット悲鳴の切ないシーン
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
最終回は、詐欺に遭ってからの鮎美（夏帆）は飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男（竹内涼真）は家事に勤しむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢（濱尾ノリタカ）を前に心を痛める勝男。一方の鮎美は、太平（楽駆）のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた…という展開が描かれた。
再び関係をやり直すことを決めた勝男と鮎美。しかし、勝男は心配のあまり、鮎美の開店準備を「支える」と先走ってしまい、2人の間にはどこかぎこちない空気が流れ始める。そんな中、ある日の夜。鮎美は意を決し、「誰かの後ろじゃなく、横に立てる自分でいたい。だから今は、ちゃんと自分と向き合って、自分の足で立てるようになって、それでお店を出したい。今の自分だからできることをしたい」と胸の内を打ち明けた。
これに勝男は、「俺は何回も鮎美に助けられてたんだね。だから今度は俺が助けてあげたいって思ったんだと思う」「でもいざ鮎美が一人で立とうとしてるときに『支える』って言葉は違ったんだね。それが鮎美の言いたいこととか、やりたいことに俺の無意識な押しつけで蓋をしてたんだね」と振り返るように語る。
そして、しばしの沈黙の後、決意をにじませた表情で勝男は「よし、決めた。終わりにしよう」と切り出し、「俺は前に進む。鮎美を応援する。鮎美はどこまでだって行ける。大丈夫！」と背中を押した。これに鮎美も静かに頷き、「私ね、勝男さんのそういう可愛くて、優しいところが好きだった」と笑顔を見せ、2人の関係に静かな区切りが打たれた。
一連のシーンに視聴者からは「えぇ!!復縁しないの？？？衝撃なんだけど」「それが二人の、二人で出した答えなら、、」「2人が前向きなのは素晴らしいんだけど、泣きそうです」「別れてもそれがお互いの人生にとって幸せならそれで良いんだよね 出会えて良かったね」「マジ!?これは想定外の展開だわ…でも納得もしちゃう」「えーんそっちエンドですか」「前向きな終わりだ、良い」などの声が寄せられている。
