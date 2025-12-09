心配性なので気になる…。

もしも原始ブラックホールが体に当たったら、私たちの体はどうなっちゃうんでしょうか？

学術誌International Journal of Modern Physics Dに掲載された研究結果で、著者であるバンダービルト大学の物理学者ロバート・シェラー氏は、この疑問を真剣に考察したそうです。

巨大な原始ブラックホールが人体に深刻なダメージを与える可能性がある一方で、実際にそんなことが起こるほど原始ブラックホールは存在しない可能性が高いとのことです。

太古の天体｢原始ブラックホール｣

原始ブラックホールとは、ビッグバンからわずか1秒以内に誕生したとされる理論上の「ブラックホール」のこと。

研究者のなかには、宇宙の質量の約85%を占める謎の物質｢ダークマター（暗黒物質）｣の大部分、または一部が原始ブラックホールで構成されている可能性があると考える人もいるようです。推定される質量は、ペーパークリップの10万分の1から、太陽の10万倍までかなり幅広くなっています。

以前の研究で、シェラー氏と共同研究者たちは、微粒子ではなく｢大きなかたまり｣として存在するダークマターが、人体にどのような害を及ぼすかを調査。その結果、人体がダメージを受けた事実が確認されなかったことから、ダークマターの特性を推測できると論じました。

そして、シェラー氏は｢当時の計算手法の一部は、今回の原始ブラックホールの研究にもそのまま応用できると確信していました｣と大学の声明で述べています。

同氏はさらに以下のように付け加えています。

ブラックホールの合体による重力波の観測や、新たなブラックホールの画像撮影などにより、ブラックホールへの関心が再燃しています。 加えて、1970年代に読んだSF小説で、ブラックホールが人体を突き抜けて死亡する描写を思い出しました。それが実際に起こり得るかどうかを検証してみたかったんです。

シェラー氏は、今回の論文で、人間に深刻な損傷を与えるにはどれくらいのサイズの原始ブラックホールが必要かを調べました。具体的には、超音速衝撃波と潮汐力という2つの重力効果がもたらす影響について考察しています。

原始ブラックホールが細胞を引き裂く？

｢超音速衝撃波｣とは、物体が音速を超えて移動する際に生じる円すい状のかく乱です。運悪く原始ブラックホールにぶつかられると、この衝撃波は銃弾のように人体組織にダメージを与えるとシェラー氏は説明しています。

一方、｢潮汐力｣は二点間における重力の強度の差によって生じる力で、周囲の物質に作用します。もしその｢周囲の物質｣がぶつかられた人間の細胞だった場合、潮汐力によって細胞がズタズタに引き裂かれてしまいます。特に、脳細胞はこの力に対して非常に敏感なのだとか。

実際には遭遇はほぼあり得ない

こんな話を聞くと恐ろしいと思うかもしれませんが、シェラー氏は｢原始ブラックホールは理論としては存在し得ますが、実際には存在しない可能性もあります｣と指摘しているので、安心してよさそう。

同氏は次のように説明しています。

小惑星サイズ、あるいはそれ以上の十分な大きさの原始ブラックホールであれば、銃弾が体を突き抜けるような衝撃によって深刻な損傷や死に至るでしょう。より小さな原始ブラックホールだったら、体を通り抜けてもおそらく気づかないでしょう。 また、これらのブラックホールの密度は非常に低いため、実際に遭遇する可能性はほぼ皆無です。

つまり、物価高やローンの支払いのような日々の生活で抱えている心配事のリストに、わざわざ原始ブラックホールに対する恐怖まで追加しなくてもいいということみたいですよ。めでたしめでたし！