ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜オーランド線チャーター便の航空券の販売を開始した。

運航日は2026年2月23日・28日と3月5日・10日の計4日間。ボーイング787-8型機で運航する。所要時間は東京/成田発が13時間10分、オーランド発が14時間55分。

片道運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」が195,000円から、普通席の「Standard」が71,500円から、6歳以下の「U6 Standard」が15,000円となる。燃油サーチャージなし、諸税別。

すでに、エイチ・アイ・エス（HIS）とJTB（ジェイティービー）が、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート行きのツアーの販売を行っている。

■ダイヤ

ZG714 東京/成田（14：30）〜オーランド（13：40）／2月23日・28日、3月5日

ZG714 東京/成田（14：30）〜オーランド（14：40）／3月10日

ZG713 オーランド（15：40）〜東京/成田（20：35+1）／2月23日・28日、3月5日

ZG713 オーランド（16：40）〜東京/成田（20：35+1）／3月10日