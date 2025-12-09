俳優の秋野太作さん（82）が8日、映画『五十年目の俺たちの旅』（2026年1月9日公開）の完成披露上映会に中村雅俊さん（74）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）と登場。『俺たちの旅』が50周年を迎え、映画化された心境を明かしました。

映画は1975年に連続ドラマとして放送され、青春群像劇として一世を風びした『俺たちの旅』。20年ぶりとなる続編として公開される映画では、70代を迎えた中村さん演じるカースケ（津村浩介）と秋野さん演じるグズ六（熊沢伸六）、田中さん演じるオメダ（中谷隆夫）の3人がそれぞれの立場や境遇を飛び越え、その答えを探し求める姿が描かれます。

秋野さんは「本年、82歳になりました。まだ生きております。何とか、この先も今しばらく生きたいと思っておりますので」と挨拶し、「この作品も大変ですよ、2時間。じいさんの顔しか映ってないんだからね、そういう映画をこれから皆さんに耐え忍んで見ていただくわけですから、本当に心から御礼申し上げます」と、笑いを交えながら感謝を伝えました。

また、映画『五十年目の俺たちの旅』は“同窓会の気持ちで演じた”と話す田中さんは「ぜひ、同窓会の気持ちで見ていただければありがたいです。中村監督素晴らしいです。楽しみにしてください」とコメント。

さらに、岡田さんは「『俺たちの旅』は、私がデビューした頃のドラマでして、またこうして50年たって映画化されまして、また出させていただけるなんて、本当にもう夢のようです」と心境を明かしました。

今回初めて監督を務めた中村さんは「監督として今日までやってきたこと、本当にさっきも言いましたけど、ある意味“ゴール”だったんですけど、ゴールと同時に“今日この日からスタートするんだな”という意識はすごく強いです」と話しました。

そして、「皆さんの目の前に立っている、70（歳）をとうに過ぎた老人2人と、80（歳）とっくに過ぎたおじいちゃんと、年齢不詳の女性が立ってますけど、心配しないでください。大丈夫です。ちゃんと“青春もの”になっておりますから、ぜひ見ていただきたいと思います。そして、俺たちの旅のテーマであります、“生きるって切ないよね”。このテーマもちゃんと表現してありますので、どうぞ楽しんでください」と、映画への思いを語りました。