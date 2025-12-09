◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第６節 町田３―１蔚山（９日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで蔚山（韓国）に３―１で勝利した。序盤から試合を優位に運び、前半６分にはＭＦ増山朝陽が先制点、同２１分にはＦＷ西村拓真が追加点を獲得。さらに、後半２分にはＦＷオセフンが増山の右クロスを頭で沈めて、試合を決定づけた。これで勝ち点１１とし、１次リーグ突破へ前進した。

ホームでの初勝利を手にし、年内最後の試合を白星で締めくくった。黒田剛監督も「最後のゲームを勝利で終えて、選手たちは頑張ってくれたと思うし、労をねぎらって、敬意を表したい」とたたえた。また、サポーターにも「５２試合、１日も欠かすこと無く応援し続けてくれたファン・サポーターの方々に心から感謝を申し上げたい」と話した。

労をねぎらうだけで無く、来季以降の課題も挙げた。黒田監督は「後半直後までに３点を取れたことはすごく良かったが、点数の差がついたところからまったりした。動き、ポジションを取るところや、色々なところで甘さというか、緩さがすごく出てしまった」と指摘。後半は相手にチャンスを作られる場面が多く、後半１０分には１点を返されたことから「３―０で勝ちきるのが常勝チームになるための大きなポイント」と強調し、来季以降の反省とした。

これで２０２５年の全日程を終了。リーグ戦は６位で目標の５位以内にはわずかに及ばなかったが、年間５２試合を戦い、天皇杯では初優勝するなど、充実した１年になった。今季はリーグ戦８連勝を達成した傍ら、勝ちに恵まれない期間もあり「色々と紆余（うよ）曲折しながら色々成長させてもらった」。来季も続投することが決まっている指揮官は「ゼルビアのクラブとして１つ１つ年齢を重ねる中で、いい経験値として残っていく。そういったものを来年につなげられれば」と見据えた。