¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û²ÃÆ£Í¥Ìï¤¬½é¤Î£³Ï¢¾¡¡¡Ê¡°æÀûÉ÷´¬¤µ¯¤³¤¹¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£³Àï¡×¤Ï£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£Í¥Ìï¡Ê£²£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï£·£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê°µ¾¡¡£¤Þ¤¯¤ê¡¢È´¤¤Ç¹¥È¯¿Ê¤·¤¿½éÆü¤«¤éÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¡Ö£³Ï¢¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤À¡£
¡¡ÁêËÀ£²£³¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£²£´¡ó¤ÎÄãÄ´µ¡¤Ê¤¬¤é¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê·Ï¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢µ¯¤³¤·¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ·ø¾å°Ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½®Â¤Ï·Ú²÷¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤â¤¦Ä´À°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤»þ¤Ï²¿¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ö¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤Ê¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£º£¤Î¥ì¡¼¥¹¤â£°Âæ¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Æ±»ÙÉô¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÂ¼±É¼£¤â£³Àï£²¾¡£³Ãå£±ËÜ¤È¹¥Ä´¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÍ¥¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ê¡°æÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡¡