松本若菜、日曜劇場撮影中の“ほっこりエピソード”は「安ちゃんしか思い浮かばない」
女優の松本若菜（41歳）が、12月8日に公開されたTBSの公式YouTubeチャンネルの動画で、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の撮影中のほっこりエピソードについて「安ちゃんしか思い浮かばない」と笑い、安藤政信について語った。
「ザ・ロイヤルファミリー」に出演している妻夫木聡、松本若菜、Snow Man・目黒蓮が番組のインタビューに対応し、撮影中のほっこりエピソードについての質問を受ける。
妻夫木は安藤政信が、翌日5時半入りなのに、7時半と勘違いしていたエピソードを話し、「会わなかったらどうするつもりだったんだ、怖っ！と思って」と話すと、目黒は「安藤さんは、愛されキャラ」と話し、松本も「ほっこりするよね」と頷く。
松本も思い浮かぶのは「私も安ちゃんしか出てこないんですけど、どうしよう」と笑いながら、先日、安藤政信が楽屋の鍵を持って帰ってしまったそうで、その理由が「俺、赤好きじゃん？ 持って帰っちゃったんだよね」とのことで、「知らないけど」とついツッコミを入れてしまったと語った。
