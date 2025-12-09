歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、9日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演し、大ヒット公開中の映画「国宝」について語った。

番組では、歌舞伎俳優の中村獅童に密着。豪邸をはじめ、2人の息子との交流、家族や俳優仲間でのプロレス観戦を楽しむ様子を紹介した。

8歳で初舞台を踏んだ獅童だったが、子役時代が終わると、大きな役を務めることがほとんどなくなった。というのも、父の初代中村獅童は、獅童が生まれるはるか前に廃業。父が廃業したということもあって、獅童に回ってくるのは端役ばかりで、付き人も付かなかったという。

そんな中、歌舞伎の世界の光と闇を描き、大ヒット中の映画「国宝」の劇中せりふにも触れた。「『国宝』に乗っかって話すわけじゃないけど、“親がいないのは首がないのと一緒”っていうせりふ、あれ、うちの祖母が言った言葉だから。あれはうちの祖母が、おふくろと俺に言った言葉だから。大変だから、命懸けでやらないと」。歌舞伎の世界で父がいない獅童の将来を案じ、ひなさんが臨終の際に獅童について遺した言葉だったという。

獅童は映画を見て、初めて気づいたそうで、「映画を見た瞬間に、“あ、これ、俺が祖母に言われた言葉だ”と思いましたよね」と明かした。

映画で「5回くらい泣いた」という獅童。「“何で僕にはお迎えの車が来ないのかな”とか、“何でお父さんがいる人といない人で役の付き方が違うのかな”って。少年のころのことをちょっと思い出したのかなって思っちゃった」と自己分析していた。

本来は楽屋の準備なども付き人が行うが、付き人の付かない獅童は母・陽子さんがその役目を担った。獅童は「今思うと大変だったよなと思いますよね。鏡台とか、楽屋で使う者も全部、母が運んでくれていたりとか。身の周りのことを全部やってくれたりとか、学校のお弁当も作って」と、母の苦労に感謝。「父もいない、お弟子さんもいるわけじゃないので。子供の時はお化粧をしてもらうんですけど、お化粧してもらう方に頼んで、“（演技を）教えてください”って。子供だからやっぱり…母が頼んでいたんじゃないかな」とも推測していた。