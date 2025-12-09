ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宇都宮線 運転再開 異音確認の影響で一時運転見合わせ 宇都宮線 運転再開 異音確認の影響で一時運転見合わせ 宇都宮線 運転再開 異音確認の影響で一時運転見合わせ 2025年12月9日 22時48分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、宇都宮線は、雀宮と石橋の間で異音が確認されたため、上野と宇都宮の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後10時25分頃に運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 生花, 静岡, デイサービス, マンション, ネジ, 長野, 徳島, 葬儀, 法要