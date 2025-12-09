中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について、中国国営メディアは「中国側は事前に日本側に通報を行っていた」と報じ、現場のやりとりとされる音声を公開しました。

「日本の海上自衛隊116、こちらは中国海軍101、我が編隊は計画通り艦載機飛行訓練を行う」

「中国101、こちらは日本116、貴艦からの連絡を受信した」

これは中国メディアが公開した中国軍と自衛隊のやりとりとされる音声です。

中国海軍の空母「遼寧」から発艦したJ15戦闘機が6日、沖縄本島南東の公海上空で航空自衛隊のF15戦闘機にレーダー照射を断続的に行った問題について、小泉防衛大臣は9日、「中国側からの事前の通報は確認していない」と述べました。

これに対し、中国国営中央テレビ系のメディアは今夜、「中国側は事前に近隣海域にいた日本の艦船に現場で通報を行い、日本の艦船は無線で受信を確認していた」と報じました。

記事では具体的な内容として、6日午後2時10分に「遼寧」の空母打撃群が「当打撃群は計画通り艦載機の飛行を実施する」と通報し、日本の護衛艦は無線で通報を受けたことを確認。

さらに、午後2時28分にも「遼寧」の空母打撃群が「本打撃群は艦載機の飛行訓練を実施予定で、15時に開始。およそ6時間継続し、主に空母南方海域で実施する」と再び通報。その後、日本の護衛艦は再び無線で中国側から通報を受けたことを確認したということです。

また、日本の戦闘機は「中国が設定し、事前に通知した演習区域に侵入し、中国側の機体から50キロ未満まで接近した」と解説。

日本政府が、レーダーの照射は「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為だ」と非難したことに対し、記事では「日本側が悪意を持って中国側の演習区域に侵入した以上、中国側のレーダー探知範囲に入り、レーダーを探知する信号を感知できるのは当然だ」と指摘しました。

その上で、中国側の機体も「同様に日本側の機体に搭載したレーダーの信号を感知していたが、中国側は一貫して理性と自制を保ち、責任ある態度を示した」と強調しています。