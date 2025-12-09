青森県八戸市で震度６強を観測した同県東方沖を震源とする地震を受け、気象庁は９日午前２時、地震の規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。

対象地域に今後１週間の特別な備えを呼びかけた。

地震は８日午後１１時１５分頃発生。震源の深さは５４キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・５と推定される。

北海道と東北の太平洋側などでは一時、津波警報や注意報が発表され、岩手県久慈市で７０センチの津波を観測したが、９日朝までに全て解除された。震源地付近では９日午後８時までに震度１〜４を観測する地震が計１７回起き、地震活動が活発な状況が続いているとみられる。

読売新聞の９日午後５時時点の集計では、北海道、青森、岩手、宮城、福島の５道県で最大９２８２人が避難した。北海道、青森、岩手の３道県で計５１人が負傷し、青森県では高校の寮生１人が避難の際に転んで肩の骨にひびが入った。住宅被害は、北海道と青森県で計４件確認された。

青森県東北町の国道３９４号では路面が大きく陥没し、巻き込まれた軽乗用車に乗っていた５０歳代男性が負傷した。国土交通省によると、青森県と岩手県で最大約１３６５戸が断水したが、９日夜までにほぼ復旧したという。また、文部科学省の同日午後６時の集計で、５道県の小中高校など計３１５校が休校。ガラス破損など施設被害も９３校で確認された。

原子力規制庁によると、青森県六ヶ所村の日本原燃・六ヶ所再処理工場で、使用済み核燃料を保管するプールの水の一部が地震の揺れでこぼれたが、安全に影響はなかった。東北電力の東通原子力発電所（青森県）と女川原発（宮城県）、北海道電力の泊原発（北海道）、東京電力福島第一原発（福島県）で、異常は確認されなかった。

ＪＲ東日本によると、東北新幹線の盛岡―新青森駅間は９日始発から運転を見合わせたが、同日午後に運転を再開した。計３５本に運休や遅れが出て、約１万７０００人に影響した。

後発地震注意情報は、日本海溝・千島海溝を震源とする巨大地震の被害軽減に向け、２０２２年１２月から運用が始まった。対象地域は、震度６弱以上か津波高３メートル以上が想定される北海道から千葉県の７道県の１８２市町村。住民には１６日午前０時まで、避難経路の確認など日頃の備えの再確認を促すとともに、すぐ逃げられる態勢の維持など特別な備えを求める。

気象庁は当初、速報値として震源の深さは５０キロ、Ｍ７・６と発表したが、その後に精査して数値を変更した。

各地の主な震度は以下の通り。

▽震度６弱 青森県おいらせ町、階上町

▽震度５強 北海道函館市、青森県むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、岩手県軽米町、一戸町など