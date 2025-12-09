乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレント松村沙友理（33）が9日放送の「踊る！さんま御殿!!」（火曜後8・00）にゲスト出演。元祖推し活について熱弁した。

「日本の伝統を受け継ぐ有名人」として、人間国宝や歌舞伎役者、関取らが集結。「相撲が大好きで、今世の中推し活流行ってるじゃないですか。私の中の元祖推し活は相撲なんです」と打ち明けた。

「懸賞金を凄いやりたいんです」と激白。推しの関取に宇良の名前を挙げると、スタジオ前列に座っていた阿炎と翔猿が反応。「宇良のこと好きってことは、僕たちのことはあんま好きじゃない」と阿炎。明石家さんまから「特に翔猿は宇良を意識してると思うで」と振られた翔猿は「反目です」と笑いながら答えた。

松村は「箱です。箱推しです」と弁解しつつ、「懸賞金、個人ではだめなんですけど、団体企業さんだったら結構誰でもできるというか」と懸賞金のルールに言及。現在の懸賞金は1本7万円だという。

「自分の推しのところに懸賞金を出したいというのが夢なんです」と語ると、翔猿は「絶対勝とう」と対抗心をむき出しにしていた。