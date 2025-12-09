貯金8000万円・70歳男性「準富裕層レベルまで蓄えられたので満足」それでも少し悔やんでいること
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、香川県在住70歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（67歳）
居住地：香川県
リタイア前の職業：派遣・契約社員
リタイア前の年収：350万円
現在の金融資産：預貯金8000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金40年、厚生年金43年
老齢厚生年金（厚生年金）：約13万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：退職年金6万円
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：障害年金72万円（年額）
ひと月の支出：16万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「準富裕層（純資産保有金額5000万円以上1億円未満の世帯）のレベルであり、適切と判断する」と語っています。
「富裕層に準ずるレベルまで、貯めようと思っていた」とあり、その目標は見事に達成されています。
70歳を迎えた今でも、老後資金はやはり「8000万円」でちょうどよかったと感じているとのこと。
ただ、「投資信託が下がった時に売却したが、もっと持ち続けておけば良かった」と後悔もある様子です。
「足るを知れば、年金の範囲内で生活できるため」とその理由を語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「生活レベルは、できるだけ現状維持とすることだ。下げていくのは、なかなか厳しい」ため、若いうちにしっかり蓄えてほしいとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、香川県在住70歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人、妻（67歳）
居住地：香川県
リタイア前の職業：派遣・契約社員
リタイア前の年収：350万円
現在の金融資産：預貯金8000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金40年、厚生年金43年
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：約13万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：退職年金6万円
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：障害年金72万円（年額）
ひと月の支出：16万円
「準富裕層レベルに達しているため満足」現在、およそ預貯金8000万円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「準富裕層（純資産保有金額5000万円以上1億円未満の世帯）のレベルであり、適切と判断する」と語っています。
「投資信託を持ち続けていればとの後悔はある」現役時代は、老後資金として現在の「8000万円」貯めることを目標にしていたそう。
「富裕層に準ずるレベルまで、貯めようと思っていた」とあり、その目標は見事に達成されています。
70歳を迎えた今でも、老後資金はやはり「8000万円」でちょうどよかったと感じているとのこと。
ただ、「投資信託が下がった時に売却したが、もっと持ち続けておけば良かった」と後悔もある様子です。
「老後になって生活レベルを下げようとしても難しい」今の生活についての満足度は「普通」と投稿者。
「足るを知れば、年金の範囲内で生活できるため」とその理由を語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「生活レベルは、できるだけ現状維持とすることだ。下げていくのは、なかなか厳しい」ため、若いうちにしっかり蓄えてほしいとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)