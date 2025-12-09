「多少混乱するところもありました」蔚山HDに３発快勝の町田。指揮官は相手の交代策に戸惑いも「昌子源を中心にしっかりとまとまってくれた」【ACLE】
FC町田ゼルビアは12月９日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、蔚山HD（韓国）とホームで対戦。６分に増山朝陽、21分に西村拓真、47分にオ・セフンが得点して３点をリードし、55分に１点を返されるも、そのまま３−１で勝ち切った。
試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「３点入ってからがね、ちょっと課題は残りますけど。こういうリーグ戦は本当に勝点３がすごく大きいので、最後を勝利で締めくくれたこと、そして勝利をファン・サポーターに届けることができたこと。それが一番嬉しいですね」と喜んだ。
蔚山は前半に２失点したことが影響したのか、35分にFWの２枚替えを行なった。
黒田監督は相手の早い時間帯での交代について、「高さよりも、速さ、スピード、ドリブルに長けた選手たちを投入してきたので、多少混乱するところもありましたけど、昌子源を中心にしっかりとまとまってくれた」と振り返る。
黒田監督は64分に３枚替えを実施。この交代策を問われると「少しまったり感、落ち着いた感があったんですけど、相手がスピードある選手を次々と投入して一気に畳み掛けてきた時に、我々があまりにも落ち着いていた状況があったので、人数をかけてもう一回押し返さないとならないというところで、交代しました」と述べた。
町田はこの試合で2025年シーズンが終了。ACLEで次節は来年の２月10日にアウェーで上海申花と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
