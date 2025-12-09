俳優の中村雅俊さん（74）が8日、映画『五十年目の俺たちの旅』（2026年1月9日公開）の完成披露上映会に秋野太作さん（82）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）と登場。中村さんが監督を務めることになったきっかけや20年ぶりに役を演じた時の気持ちを明かしました。

映画は1975年に連続ドラマとして放送され、青春群像劇として一世を風びした『俺たちの旅』の20年ぶりとなる続編。70代を迎えた中村さん演じるカースケ（津村浩介）と秋野さん演じるグズ六（熊沢伸六）、田中さん演じるオメダ（中谷隆夫）の3人がそれぞれの立場や境遇を飛び越え、その答えを探し求める姿が描かれます。

『俺たちの旅』は、10年後、20年後、30年後とスペシャルドラマとして制作されましたが、今回映画化されたキッカケを聞かれた中村さんは「40年後をやるにあたって、当時の監督が亡くなってしまったとのことで“40年後はちょっと無理かな”という話があって、そのままその段階でも途切れたんですけど」と回答。

続けて、「でも『俺たちの旅』を愛する人が本当に多いんですよ。だから、“もう一回やらないか”という待望論みたいなのが、浮かんでは沈んで浮かんでは沈んでみたいなことがあってですね。今回、こういう中で脚本家の鎌田敏夫さんが、やっぱりもう一回やりたいという強い意志があって、やっぱり鎌田さんが中心になって動いて、“もう一回やろうじゃないか”と。じゃあテレビなのか、映画なのかみたいな色んな選択をしていって、その中で最終的には“映画でやろう”という。皆さん（『俺たちの旅』が）大好きな人が多いので、すごく賛同してくれる人が結構いっぱいいまして、当然俺らもそうですけど、当たり前ですけど、それで今日に至ったということになりますね」と明かしました。

また、中村さんが監督を務めるきっかけとなったのは、鎌田さんからの指名とのことで「もう頭ごなしに。“やれ”って言われて。“雅俊監督やれ”って言われた時に、妙に素直になっちゃって、“やります！”って言っちゃって、こんなことになってしまいました」と話すも「大変だったんですけど、結果としてつくづくやってよかったなというふうに思ってます」と振り返りました。

また、20年ぶりに“中谷真弓”を演じることになった岡田さんは「ちょっと戸惑いました」と当時の心境を明かす場面も。「30年目までは描かれてたんですけど、私も真弓像は30年目までは“こんな感じかな”っていう感じでやらせていただいてたんですけど、その後の20年後っていうのが、ちょっと考えさせられる真弓像になってたんで。そんな再会でしたね」と話しました。

さらに、「入る前に色々と監督とかプロデューサーの方とか、本当にもう半年ぐらいかけてディスカッションして」と撮影の裏話を明かすと、中村さんは「本当に長かったですよ。どういうふうに演じて、どういうふうにして描くかっていうのは本当に。すごく大変でした。正直言って」と、撮影を振り返りました。