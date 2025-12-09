日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。守備についてトークを繰り広げた。

中村氏は中日移籍後の2007年、2008年は三塁でゴールデングラブ賞を獲得。守備でもチームに多大なる貢献をした。

三塁手ゴールデングラブ賞7回受賞は、松田宣浩の8回に次ぐ歴代2位。三塁のイメージが強いが、一塁も337試合、遊撃も48試合で守っている。

荒木氏は中村氏の一塁守備に強烈な印象があるという。

コーチとして一塁守備を指導する際、走者一塁で一ゴロをさばくとき、「1個（アウト）取ればいいと思っている。セカンドで1個取ってくれて、もう1個取れたらラッキーくらいにしておかないと絶対ミスが出る」と説明した。

ただ、中日で中村氏と一、二塁間を守ったとき、「ノリさんだけは違う。2つ（併殺）取りにいっていた。ファーストでそれだけの守備力持った人はあまりいない」と振り返った。

中村氏は「せっかく（バッテリーが）打ち取ったからね」と、さらりと言ってのけた。

実際、DeNA時代の2012年シーズンでは一塁でのゴールデングラブ賞をわずか1票差で逃している。

404本塁打の豪快フルスイングが先行しているが、三塁守備も定評がある。

加えて荒木氏は「歴代ファーストでもうまい」と一塁守備も称賛した。