J2残留の富山、安達亮監督の続投を発表「再び奇跡の瞬間を皆様と共に」
カターレ富山は9日、安達亮監督(56)との来シーズンの契約を更新したことを発表した。
富山は5月、それまでチームを指揮していた小田切道治前監督が退任。横浜F・マリノスのアシスタントコーチを務めていた安達監督が指揮官に就任した。その後も苦しいシーズンを戦ったが、最終節の勝利で17位フィニッシュ。J2残留圏内でシーズンを終えていた。
クラブ公式サイトを通じ、安達監督は「カターレ富山に関わるすべての皆様へ。来季も監督を務めることになりました。どんな時も諦めず最後の最後まで応援して頂きありがとうございます」と挨拶。「挑戦 諦めない 信じる。をモットーに戦い続けていきます。再び奇跡の瞬間を皆様と共に」と意気込みを語った。
