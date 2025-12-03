町田が韓国勢連破でACLE初連勝!! 年内最終戦で白星フィニッシュ、アジア16強に前進
[12.9 ACLEリーグステージ第6節 町田 3-1 蔚山HD Gスタ]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は9日、リーグステージ第6節を行い、FC町田ゼルビアが蔚山HD(韓国)を3-1で破った。前節・江原FC戦(◯3-1)に続いて韓国勢を連破し、ACLEで初の連勝。これで3勝2分け1敗の勝ち点11とし、クラブ史上初のアジア挑戦でのベスト16進出に大きく前進した。
第7節以降は来年2月に行われるため、町田はこれが年内最終戦。天皇杯を制した記念すべきシーズンを勝利で終えるべく、ホームにここまで2勝1分2敗の蔚山HDを迎えた。FW西村拓真が右シャドーで先発し、負傷からの復帰後初の先発出場。DF望月ヘンリー海輝がCB、MF中山雄太がボランチで先発した。[スタメン&布陣]
試合は序盤から町田が主導権を握り、前半6分にさっそく動いた。町田は右CKキッカーのMF仙頭啓矢がゴール前の混戦に向けてではなく、ファーサイドにクロスを蹴り込むと、これにフリーでMF下田北斗が反応。精度の高い左足ボレーシュートを突き刺し、さっそく先制に成功した。下田は前節でも直接FKを決めており、これでACLE2戦連発となったかと思われたが、ゴール前でMF増山朝陽がかすかに触っており、増山のゴールとなった。
なおも一方的に攻める町田は前半21分、GK谷晃生のロングフィードにFWオ・セフンが競り勝つと、ヘディングで落としたボールを仙頭がワンタッチでつなぎ、西村がドリブルで前進。相手の3バックが目の前に立ちはだかる中、細かく右に持ち出して豪快に右足を振り抜き、鋭いミドルシュートをゴール左隅に突き刺した。これで2-0。前節・江原FC戦で3点に絡んだ仙頭はまたも2点に絡んだ。
厳しくなった蔚山HDは前半36分、プレッシングが機能しなかった前線のFWマルコンとFWホ・ユルを下げ、FWグスタフ・ルドウィグソンとMFオム・ウォンサンを投入。早くもテコ入れを図る。すると同42分、CBからの縦パスを起点とした鮮やかなパスワークで前進し、MFダリヤン・ボヤニッチのワンタッチパスにオム・ウォンサンが反応。この試合で最初の決定機を迎えたが、左足シュートは枠を外れ、町田は命拾いとなった。
すると2-0で迎えた後半2分、次の1点も町田に入った。中盤での攻守の切り替えから下田の縦パスを仙頭が落とし、中山が右サイドに展開すると、増山のクロスにオ・セフンが反応。194cmの長身を活かしてヘディングシュートを叩き込み、3-0とした。オ・セフンは高卒1年目の18年から21年にかけて蔚山現代(現蔚山HD)に在籍しており、古巣相手のゴールにセレブレーションは行わなかった。
町田が3点リードで勝利に大きく近づいたかと思われたが、ここから蔚山HDの勢いに押されてしまう。まずは後半10分、相手のロングボールをDFドレシェヴィッチがクリアできず、ルドウィグソンに背後へ走られると、DF昌子源もカバーリングできず、フリーでのクロスをオム・ウォンサンに決められた。
劣勢に回った町田は後半19分、増山、オ・セフン、仙頭に代わってDF岡村大八、FWミッチェル・デューク、MF相馬勇紀を投入。望月を右ウイングバックに回して守備のテコ入れを図る。その後も相手のスピーディーな攻撃に対応できず、なんとかゴール前で耐える展開が続いた町田。カウンターの決定機も中山、西村が決め切れず、不安な2点リードのまま終盤の攻防に入った。
それでも後半27分、町田は西村に代わってFW藤尾翔太を入れて前線の活動量を高めると、そこからは蔚山HDの出足が落ちたこともあり、再びクローズドな展開に。蔚山HDのダイナミックな攻撃に単発で攻め込まれることはあったが、GK谷晃生や昌子を中心とした守備陣が耐え抜き、3-1のまま試合を締めた。
(取材・文 竹内達也)
