記者会見する湘南の大多和社長＝平塚市内の事務所

来季はＪ２に降格する湘南の大多和亮介新社長（４３）が９日、平塚市内の事務所で就任会見した。クラブＯＢの坂本紘司前社長から大役を引き継ぎ、「このクラブが持っている歴史は日本のスポーツ界でも希有で唯一無二。ベルマーレの良さ、培ってきたものを大切にしながら、次の成長を目指していく」と抱負を述べた。

２０２４年度のクラブの売上高はＪ１最下位の約２９億円で、近年は他クラブに比べて収益が伸び悩んでいる。

大多和氏は「経営基盤の強化」を掲げ、３０年に売上高３５億円を目指すとしている。しかし、「入場料はまだ伸びしろがあるが（本拠地の）キャパシティーが限られるのは強みとは言えない。ここの限界は大きくのしかかってきている」と苦しい状況を説明。検討を進めている新たな本拠地については「今日（９日）時点で新たな情報はない」と語るにとどめた。

親会社のＲＩＺＡＰ（ライザップ）グループはこの日、「数億円規模の資金強化」を発表した。大多和氏はチーム強化費に充てる方針を明かし、「ここまで支援をもらえれば（選手を移籍で）出さなくて済むかもしれないということで、最大限の理解をもらっている。Ｊ２を戦い抜くために必要なことにギャップがあれば埋めてもらう」とした。