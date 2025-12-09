ヰ世界情緒が、2026年2月25日(水)に最新EP『幻視録』をリリースすることが決定した。

EP『幻視録』には、TVアニメ『魔術師クノンは見えている』オープニング主題歌「ラケナリアの夢」、TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』オープニング主題歌「まぼろしの行方」を含む全6曲を収録。

さらに、各アニメの主人公であるクノン役・早見沙織、カヤちゃん役・橘杏咲をそれぞれゲストに迎えた、アコースティックVerのフィーチャリング楽曲も収録。

そして、自身初となる2DAYS LIVEの開催が決定した。これまでのワンマンライブとは一線を画す、コンセプチュアルな2日間のスペシャルライブとなる予定だ。

DAY-1「Flower Closet」 は、“衣装”をテーマに、楽曲の世界を多層的に広げるライブ。 装いが物語をまとうように、彼女の世界が舞台の上で開花する。

DAY-2「Anima Re:birth」 は、2021年10月に無観客で開催された＜1st ONE-MAN LIVE「Anima」＞を、約5年の時を経て有観客で完全再演。 当時から積み重ねてきた“成長”と“深化”を、いまの彼女だからこそ届けられる形で再び描き出す公演となっている。

会場・配信チケットともに、本日22時30分よりオフィシャル1次抽選先行及び販売がスタートする。

■ライブ情報

ヰ世界情緒2DAYS LIVE

DAY-1「Flower Closet」

DAY-2「Anima Re:birth」

2026年5月1日(金)・2日(土)

会場：Zepp Haneda (TOKYO) ・会場チケット

DAY-1：https://r10.to/isekaijoucho-day1

DAY-2：https://r10.to/isekaijoucho-day2

オフィシャル1次抽選先行

受付期間：2025年12月9日(火) 22:30 〜 2025年12月21日(日) 23:59 ・配信チケット

https://www.zan-live.com/live/detail/10701

EP『幻視録』

2025年2月25日(水) リリース ・収録曲

1：ラケナリアの夢

2：まぼろしの行方

3：ラケナリアの夢 feat.クノン (Aco.ver.)

4：まぼろしの行方 feat.カヤちゃん (Aco.ver.)

5：ラケナリアの夢 (Instrumental)

6：まぼろしの行方 (Instrumental) ・通常盤

価格：2,750 円(税込)

予約：https://lnk.to/PCCG000002489 ・きゃにめ盤

価格：5,500 円(税込)

限定特典：

オリジナルぬいポーチ付属

※【ヰ世界情緒】おすわりぬいぐるみが入るサイズ感になります。

スペシャルBOX仕様

製造ナンバリング入り

予約：https://canime.jp/product/SCCG000000191/