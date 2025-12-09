ＭＬＢのウィンターミーティング（ＷＭ）が８日（日本時間９日）、フロリダ州オーランドで開幕した。全球団の監督、編成幹部や代理人らが集結し、移籍交渉などを行うイベントで、エンゼルスのミナシアンＧＭが日本人三塁手の獲得に興味を示した。ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の争奪戦が一気に加速していく可能性が出てきた。

低迷するエンゼルスが起爆剤として岡本、村上の獲得へ本腰を入れるかもしれない。例年移籍市場が活性化するＷＭの初日に取材対応したミナシアンＧＭは「特定の選手については答えられない」と慎重な姿勢を示しながらも、日本人選手に関して聞かれると「興味深い選手がいて、そのエリアを吟味している。国際市場からチームにインパクトを与えてくれる選手を調査してるところ」とターゲットとしていることを認めた。

今オフのエ軍は今季３６本塁打の右の大砲、ウォードをトレード放出。左股関節の手術で今季全休となった三塁のレンドンは契約を１年残しながら引退する可能性も報じられている。２年連続地区最下位からの脱出に向け、打線強化が急務となっているが「もちろん三塁手の補強を目指しているし、目指さなければならない」。三塁を本職とする日本が誇る左右の大砲はピッタリな人材と言える。

過去には松井秀喜氏、大谷（現ドジャース）ら多くの日本人選手が在籍し、現在も菊池がエース格として奮闘。来季からは日系３世のカート・スズキ新監督が指揮を執る縁もあり、年間を通じて過ごしやすい気候も岡本、村上がなじみやすい環境といえるだろう。

村上の交渉期限は米東部時間２２日の午後５時（同２３日午前７時）、岡本は来年１月４日の午後５時（同５日午前７時）まで。メジャーの移籍市場は大物選手が決まり次第動いていくが、ＷＭでシュワバー（フィリーズからＦＡ）らの大型契約がまとまれば、日本人選手の去就にも影響が出る。来季はエンゼルスでどちらかが菊池と共闘していても不思議ではない。（中村 晃大）