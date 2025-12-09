◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

牝馬限定になって２年目の１９９２年の阪神３歳牝馬Ｓ（当時）は馬体重３９０キロのスエヒロジョウオーが優勝。レース史上最軽量の勝ち馬だ。ただ、過去１０年はレース当日、前走時とも４６０キロが１着馬の最小ライン（以降データは過去１０年）。若駒のＧ１では“体力差”にもつながる馬体重が重要なファクターだ。

前走時の馬体重が４６０キロ以上は今年の登録馬では１３頭。ここに勝ち馬１０頭の共通項、キャリア２ｏｒ３戦、前走オープン特別ｏｒ重賞２着以内のフィルターをかけると１頭が残る。

スターアニスは中京２歳Ｓ２着。前走の馬体重は４７８キロで、キャリアは３戦。母エピセアロームは１１年の阪神ＪＦで２番人気８着。その雪辱を果たせるかは、母の父ダイワメジャーの血の後押しが頼みの綱。過去１０年で産駒が３勝（メジャーエンブレム、レシステンシア、アスコリピチェーノ）、昨年Ｖのアルマヴェローチェの母の父でもある。スターアニスは１２００メートル超での勝利なし【００２２８】のマイナスデータをはね返す。

また、距離に注目すると、馬券対象３０頭のうち１２頭が１８００メートル戦での勝ち星があった。昨年は上位３頭がすべて該当。近年その傾向は強まっており、今年の登録馬で前走馬体重をクリアしているギャラボーグが穴馬で浮上。抽選対象で、未勝利勝ちからの直行組の【０００８】は負の要因だが、重賞勝ち馬不在の今年、出走がかなえば一撃に注意したい。