元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。教員の置かれた現状について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、高知県教育委員会が今年実施した２０２６年度の小学校教員採用試験で合格者の６割以上が辞退し、追加選考を実施する事態に。近年は長時間労働の改善が進まないことなどから全国的に教員のなり手不足が加速しているという記事が紹介された。

この件について聞かれた北斗は「昔は先生イコールああ、先生って（それだけで敬意を持つ感じを）思ったし、先生の言うことを（聞いた）…。私の時代は先生に怒られたらシュンとなったし、ほめられたらうれしいってのがあったけど、なんか今は先生の方が震え上がってる気がする」と口に。

「モンスターペアレンツとかもそうだし。子供に対してちょっと接し方を間違えたというか、自分はそんなつもりがなくても、ちょっと触ったら『触ったじゃないか！』とか、そうやって言われちゃうとか半分、恐怖も先生たちにあるかなって気もするよね。問題を起こす先生も確かにいるから余計、敏感になっちゃうしね」と続けていた。