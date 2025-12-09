TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、宇都宮線は、雀宮と石橋の間で異音が確認された影響で、上野と宇都宮の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開は午後10時30分頃を見込んでいるということです。