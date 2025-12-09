カインズが24時間営業の無人の小型店「CAINZ Mobile Store」をオープンします。

【写真で見る】商品や客の動きで自動決済 天井に設置されたAIカメラ

AIカメラが認識・自動で決済

埼玉・吉川市の駅前に建てられたコンビニのような店舗。中には…

記者

「食品などが並ぶ一方で、テープやドライバーなど、工具もずらっと並びます」

カインズが11日にオープンする24時間営業の無人の小型店「CAINZ Mobile Store」です。





入り口ではLINEに登録し、決済手段を選択するだけ。QRコードをかざすと入店できます。

天井に設置されたAIカメラが、商品や客の動きを認識し自動で決済される仕組みです。



ホームセンターが「小型店」を出す理由について…

カインズ 高家正行 社長CEO

「（通常規模の店は）なかなかこれ以上、都市部に出していくのは難しいですから、より都市に近いところにお客様との接点をつくるために、これからも『小型店』は取り組んでいこうかなと」

小さな店は、新たな潮流となりそうです。

「約8割の人件費削減に」 大学内にも無人店舗

山形純菜キャスター:

カインズだけでなく、他にも大手が参入しています。



11月にオープンしたドン・キホーテの無人店舗「キャンパスドンキ 桃山学院大店」（大阪・和泉市）は、大学内にあります。学生の声を取り入れ、弁当・文房具・日用品など約600種類の商品が並んでいるということです。



専用アプリで入店し、手に取った商品をAIカメラで認識して、ゲートを通過するだけで決済ができます。



担当者は「約8割の人件費削減に成功」と話していました。

人口629人の村でも無人販売

長野・王滝村（人口629人）では、無人販売所「シシ24」が11月にオープンしました。



もとはカレー店でしたが、そこを無人販売所にしていて、冷凍食品などを販売しているということです。



支払い方法は、現金とQRコード決済です。



王滝村では、24時間営業のお店がなく、夜間・早朝の買い物が不便だったそうです。



オープンから1か月ですが、地元の人が多く来店し、売り上げが好調。



これからの時期は、スキー客の需要も見込まれるということです。