ホームセンターのカインズが「小型無人店舗」 キャンパス内・人口629人の村など無人店舗が次々登場【Nスタ解説】
カインズが24時間営業の無人の小型店「CAINZ Mobile Store」をオープンします。
【写真で見る】商品や客の動きで自動決済 天井に設置されたAIカメラ
AIカメラが認識・自動で決済
埼玉・吉川市の駅前に建てられたコンビニのような店舗。中には…
記者
「食品などが並ぶ一方で、テープやドライバーなど、工具もずらっと並びます」
カインズが11日にオープンする24時間営業の無人の小型店「CAINZ Mobile Store」です。
天井に設置されたAIカメラが、商品や客の動きを認識し自動で決済される仕組みです。
ホームセンターが「小型店」を出す理由について…
カインズ 高家正行 社長CEO
「（通常規模の店は）なかなかこれ以上、都市部に出していくのは難しいですから、より都市に近いところにお客様との接点をつくるために、これからも『小型店』は取り組んでいこうかなと」
小さな店は、新たな潮流となりそうです。
「約8割の人件費削減に」 大学内にも無人店舗
山形純菜キャスター:
カインズだけでなく、他にも大手が参入しています。
11月にオープンしたドン・キホーテの無人店舗「キャンパスドンキ 桃山学院大店」（大阪・和泉市）は、大学内にあります。学生の声を取り入れ、弁当・文房具・日用品など約600種類の商品が並んでいるということです。
専用アプリで入店し、手に取った商品をAIカメラで認識して、ゲートを通過するだけで決済ができます。
担当者は「約8割の人件費削減に成功」と話していました。
人口629人の村でも無人販売
長野・王滝村（人口629人）では、無人販売所「シシ24」が11月にオープンしました。
もとはカレー店でしたが、そこを無人販売所にしていて、冷凍食品などを販売しているということです。
支払い方法は、現金とQRコード決済です。
王滝村では、24時間営業のお店がなく、夜間・早朝の買い物が不便だったそうです。
オープンから1か月ですが、地元の人が多く来店し、売り上げが好調。
これからの時期は、スキー客の需要も見込まれるということです。