元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏（４８）が９日、東京・三越劇場で行われた台本読み合わせライブ「いきなり本読み！ ｉｎ 三越劇場」に出演した。松岡は国分太一と日本テレビの問題に関して、同局が自身と城島茂に対して「お二人のお気持ちを受け止められるようお話をさせていただきたい」などとコメントを発して以降、初めて報道陣の前に姿を見せた。終演後、同局からの連絡の有無について質問が飛んだが具体的に返事はせず、小さな笑みを浮かべて迎えの車に乗り込んだ。

松岡は、国分と同局の問題に関し、一部週刊誌に対応。これを受けて日テレは８日に「大切な出演者である松岡さん、そして城島さんに対しましては、直接、あるいは株式会社ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＥＩＮＭＥＮＴ様と株式会社ＴＯＫＩＯ様を通じて、丁寧に対話を続けてきたつもりですが、お二人に私たちの考えをしっかりとお伝えし、お二人のお気持ちを受け止められるようお話をさせていただきたいと思っております」とコメントしていた。

国分は「コンプライアンス上の問題行為」を理由に同局のバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を６月に降板。同局の福田博之社長は１日の定例会見で、同番組の元ＴＯＫＩＯの松岡と城島の出演は引き続きオファーする方針を示していた。