一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を12月9日正午から10日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上、さらにオンラインカード決済限定で20％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、丸の内ホテルが39,520円から、ラビスタ東京ベイが17,300円から、札幌プリンスホテルが9,981円から、ホテルリリーフ札幌すすきのが4,620円から、ウェスティンホテル仙台が30,360円から、ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド（朝食付）が59,161円から、グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパが7,140円から、ホテル阪急インターナショナルが23,600円から、東急ステイ大阪本町が11,573円から、ホテルモントレ福岡が12,447円から、ハレクラニ沖縄が48,580円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパが19,822円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。