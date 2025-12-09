老後に住みたい「富山県の自治体」ランキング！ 2位「氷見市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の終わりを迎え、自身の人生を見つめ直すタイミングで、理想の住まいについて考える方も多いかもしれません。心穏やかに、満足度の高い暮らしを送れる場所がどこなのか、探ってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい富山県の自治体に関するアンケート」を実施しました。
その中から、老後に住みたい「富山県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「風景も良く、食べ物も新鮮そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「氷見うどんのお店を巡る、老後を送ってみたい」（30代女性／広島県）、「寒ブリが食べられる冬が楽しみになりそう」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「総合病院が多数ある。路面電車・バスの利便性が高い」（40代女性／愛知県）、「県庁所在地で交通や医療が充実しており、都市機能と自然環境のバランスが良い。買い物や病院も近く安心して暮らせる」（30代女性／秋田県）、「テレビ番組で見た、雰囲気の良い親水公園を散歩するような生活をしたいから」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：氷見市／34票富山県の北西、能登半島東側に位置する氷見市は、富山湾に面し、豊かな漁場を持つ漁業のまちとして知られています。特に冬場の寒ブリをはじめとする新鮮な海の幸が魅力です。市街地からは立山連峰を望む美しい景観が広がり、温泉地も点在しています。漁業や農業が盛んで、自然に囲まれた穏やかな生活を送りたい人にぴったりです。
1位：富山市／145票富山市は、富山県の県庁所在地です。富山湾に面し、背後には雄大な立山連峰がそびえ立ち、自然と都市機能が調和した環境が魅力。北陸新幹線の開通や市内を走る路面電車（LRT）など、交通インフラが整備されており、市の中心部では生活の利便性が高いです。全国に先駆けて取り組んできたコンパクトシティ政策により、商業施設や医療機関が集中し、高齢者にとっても暮らしやすい環境が整っています。
