「なんか雰囲気が…！」Snow Man・佐久間大介主演、『マッチング』続編のビジュアル解禁！ 「ビジュアル強すぎ」
Snow Manの佐久間大介さんは12月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画『マッチング』の続編である『マッチング TRUE LOVE』の情報解禁を告知し、反響を呼んでいます。
【投稿】佐久間大介＆土屋太鳳主演映画『マッチング TRUE LOVE』
ファンからは「情報解禁おめでとうございます！」「まさかの続編」「ビジュアル強すぎてもう惹かれる…」「またあの衝撃」「今からゾクゾク」「なんか雰囲気が…！」などの声が。ほかにも「それにしても、いつ撮ったの？」「佐久間くんは何人いるんだろう」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】佐久間大介＆土屋太鳳主演映画『マッチング TRUE LOVE』
「またあの衝撃」「今からゾクゾク」佐久間さんは、同作の公式Xアカウントの投稿を引用し「ついに、情報解禁になりました」と告知。「また、あの纏わり付くような衝撃をぜひ劇場で感じて欲しいです」と、前作同様の自信作であることも明かしています。引用した公式Xの投稿には、主演を務める、佐久間さんと俳優の土屋太鳳さんが写ったビジュアルも。美しさの中に不穏な雰囲気を感じます。
佐久間さんのコメントも！同作の公式Xアカウントは、佐久間さんのコメントも投稿。佐久間さんにとっても「念願の続編」であったことを明かすなど、この作品への熱い思いがつづられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)