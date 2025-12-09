Ç½Ûê°¦Ì¤¡¡²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÆÈÆÃ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ëº¤ÏÇ¡¡½éÆü¤ÈÀé½©³Ú¤Ï¡Ä¡¡¤µ¤ó¤Þ¥¤¥¸¤ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«?¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ëº®Íð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî±¦Ô¥¼¡¤Ï¡ÖËÍ¡¢½éÂå¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ÈÆâ¤ËÌò¼Ô¤Î¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ã¤Æ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç½éÆü¤ÈÀé½©³Ú¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ÎÉñ´ì³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤½¤Î°ìºÂ¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÆâ¤Ï¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÊ¤Ï¼«¿È¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤¬¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢MCÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÏÇ½Ûê¤ËÆÍÁ³¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ç½Ûê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ä¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«?Ì³¤Þ¤ó¤Î¤«?²ÎÉñ´ìºÂ¤¬µã¤¯¤¾¡¢¤ªÁ°¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö½é½Ð±é¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ç½Ûê¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤·¤«¤·¡¢±¦Ô¥¼¡¤«¤é¡Ö¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢Ç½Ûê¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£