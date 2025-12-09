俳優のムロツヨシ（49）が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。大ピンチに陥った出来事を明かした。

自身の仰天ニュースは？と聞かれたムロは「特急列車に乗ってまして」と切り出し「もよおしたんですね。特急列車はトイレがございますから、温水洗浄便座が付いていたんですよ。その特急列車は」と語った。

その後「出したもんですから、お世話になりましょうっつって、（スイッチを）押したんです。結構、強めなのがやって来てくれまして。そろそろ、もういいでしょの時、止まるボタン押したんですけど、止まらないんです。ずーっと止まらない」という事態に。

ムロは「（体を）浮かせば止まるかな、センサーかなと思っても、ずっ〜っとついてくるんです。うお〜！っと思って」と焦るが、何度やっても止まらなかった。ようやく「終点のちょっと手前で、スンっと止まったんです」と事なきを得たが「何で止まったのかも分からないんです。一応止まったんで、僕出たんです。危なかった」とホッとした様子。

だが、そこですれ違った女性の乗客に「使わないほうがいいですよって言うべきなのかどうか…。変なおじさんにさ、“使わないほうがいいですよ”って…」と言うと、隣に座る女優・広瀬アリスは「怖い！」と言うのはやめた方が良いとした。