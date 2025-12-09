ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』の日本版声優を、シンガー・ソングライターのこっちのけんとさん（29）が担当していることが9日、発表されました。

『ズートピア２』は、前作『ズートピア』の続編で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが再びバディを組み、ズートピアの過去の歴史にまつわる巨大な謎に挑む物語。11月26日に世界各国で公開されると、初週5日間の興行収入が約5億5600万ドル（日本円で約866億2480万円）を突破し、全世界でこれまでに公開されたアニメーション映画史上最高のオープニング記録を樹立。

日本でも5日に公開されると、公開3日間で131万3347人を動員、興行収入は18億9106万円を記録。実写も含めたこれまでに公開された洋画オープニング（先行上映など除く）史上歴代2位を達成しました。

また、アメリカ・アカデミー賞の前哨戦とされる第83回ゴールデングローブ賞では、アニメーション映画賞と、シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント賞にノミネートされました。

こっちのけんとさんが声優を担当するのは、ズートピアのニュースを報道するアナウンサーのたぬき、“ケント田貫（けんとたぬき）”。日本のためだけに作られたオリジナルキャラクターで、ケント田貫という名前も、“こっちのけんと”からインスパイアを受けた名前だということです。

今回の起用に、「『ズートピア』が大好きだったので、『ズートピア２』があると聞いて妻と一緒に見にいこうと思っていたら、このお仕事のお話をいただけて、本当にうれしかったですね！」と、もともと『ズートピア』が好きであったことを明かした、こっちのけんとさん。

たぬきのキャラクターだったことには、「僕も自分を動物に例えるとたぬきだなとずっと思っていたので（笑）。まさかこういうかたちで奇跡が起こるもんだな」とコメント。そして、「キャラクターというよりは、ほぼ自分自身という感覚があるので、こっちのけんととして1回見てもらって、またケント田貫としても見てもらうような、2度味を楽しんでいただければいいなと思います！」とメッセージを送りました。