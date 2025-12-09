今すぐ真似できちゃう！セクシーさNo.1【TWICE・モモ】になる方法を大公開♡

推しのストイックな努力や美ボディに憧れる女子が急増中！そこで今回は、村瀬紗英と一緒に、TWICE・モモさんに近づくためのヒントをご紹介します。モモさんのファッション・メイク・マインドを真似して、日常をもっと輝かせちゃおう♡

このたび推しになりまして 憧れのKアイドルになる方法♡ 憧れのK-POPアイドルになりたいと思うことはきっと、誰しもあるはず。この企画では、磨かれた美しいビジュアルだけでなく推しのファッションや生き方まで、「推しになる」ヒントをお届けします♡ 「推し＝ロールモデル」にする女子が多いらしい♡ ロールモデルとは、見た目や考え方のお手本にする存在のこと。今よりも可愛く、強くなりたいと願う女子にとって、アイドルをロールモデルとする推し活も、日々をもーっと輝かせてくれる。

My Role Model is... 【TWICE】モモ セクシーさNo.1ガール 2015年にデビューし、常にK-POP界のトップを走り続けるTWICEに所属。グループ内でもダンスを得意とし、磨かれたしなやかなボディが、モモの最大の特徴♡ コルセットビスチエ 23,100円／JOSE MOON ベルトつきスカートパンツ 3,299円／Figments イヤーマフ 1,760円／SPINNS ネックレス 6,820円／NFF（HANA KOREA）リング 1,980円／アネモネ（サンポークリエイト）ブレスレット 2,970円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 4,399円／WEGO ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）ロングブーツ25,000円／Euphoria Vintage インナーベアトップ／スタイリスト私物

Check! 【Fashion】セクシーな女みカジュアル ダンスで鍛え上げられたお腹や、思わず見惚れちゃうバストをしっかり強調。カジュアルなアイテムを選べば、ヘルシーな肌見せが叶う！ ボディで自信のあるパーツを大胆露出♡ボトムもぴたっと攻めかぶりものでカジュアルダウン 【a】ハートドットハンチング 4,390円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

▶︎トレンドの帽子はトレードマーク。 【b】ツイードニットコンビネゾン 14,300円／Darich（YSM）

▶︎衣装っぽニットを大胆に。 【c】ストラップブーツカットパンツ 22,770円／WOOALONG（HANA KOREA）

▶︎とことん細身シルエット＆ブーツカットで曲線美アピ。

Check! 【Make】ぷりっとチーク＆小犬のような瞳 丸く大きな瞳とぷっくりとした涙袋が印象的なモモ。ほてったような濃いめチークをほおにのせれば、愛されフェイスが完成♡ 黒フチ水光カラコンでうるうる瞳影ライナーで涙袋を強調コーラルチークでじゅわっと血色感 【a】ウォンジョンヨ ペアブルームチーク 01 1,650円／Rainmakers

▶︎しっかり塗って色っぽさを増す。 【b】アートクラススマージングアンダーライナー #6 1,628円（編集部調べ）／too cool for school

▶︎立体的な涙袋にマスト。 【c】アートクラス フロッタージュペンシル #14 1,628円（編集部調べ）／too cool for school

▶︎下まぶたを自然にぷっくりと。 使用するカラコンはコレ！ SIE. 1day マイベイビー（DIA14.5mm、着色直径13.7mm、BC8.7mm）1,848円／Lcode

Check! 【Mind】パーフェクトを求める努力家 愛嬌のある性格でいて、ストイックにトレーニングや練習を欠かさない。1週間の過酷なダイエット経験やオーディションでの追加合格など努力家の彼女には見習いたいものばかり。まずは筋トレから真似したい！ 撮影／堤智世（ende）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）スタイリング／仲田千咲 モデル／村瀬紗英 文／柿沼奈々子、大熊芹奈

村瀬紗英