【福袋2026】実用グッズ満載＆お食事券もたっぷり！「ビッグボーイの冬の福袋」がクオリティ高いよ〜!!

ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」より、「ビッグボーイ冬の福袋2026」が登場。

【全写真】実用的、しかも良デザイン！「ビッグボーイ 冬の福袋2026」の中身グッズの画像

ポケットたっぷりのトートバッグやブランケットなど実用的かつ豪華なグッズに、たっぷりのお食事券も入って、オトク確定の内容！

抽選予約受付は2025年12月12日（金）までなので、気になる人はお早めのチェックを。

セット内容紹介

◆帆布ポケットバッグ

◆ブランケット

◆ステンレスマグカップ

◆窓付き缶ケース

◆フードクリップ（3個セット）

◆お食事券4,000円分（500円×8枚）

〈有効期間〉2026年1月1日（木・祝）〜6月30日（火）

※本券はビッグボーイ、ヴィクトリアステーション全店で利用できます。本券一枚で、飲食代金（税込）から500円が値引きされます。（但し、売店商品は除く）おつりは出ません。（現金との引換えは不可）本券で値引きをされた金額には、共通ポイントおよびアプリポイントは付与されません。

※デザイン、色、仕様は変更となる場合があります。画像はイメージです。

「ビッグボーイ冬の福袋2026」商品概要

〈価格〉5,000円（税込）

〈販売方法〉

（1）「ビッグボーイ冬の福袋2026」特設ページにおける抽選販売

（2）店頭販売（抽選販売数が販売予定数に満たなかった場合）

※抽選販売において販売数量が予定数量に達した場合には店頭販売は行われません。

※店頭販売は、なくなり次第終了となります。

〈抽選応募方法〉

（1）「ビッグボーイ冬の福袋2026」特設ページより抽選に応募

（2）後日、希望の店舗にて受取

※受取店舗の詳細はビッグボーイ公式ホームぺージよりご確認ください。

※受取店舗は、抽選応募時に第2希望まで指定できます。

※応募後の受取店舗の変更は不可。

※店頭・電話での抽選予約は受け付けは不可。

※応募は1名につき1回までとなります（重複は無効）。

※応募時に個数制限はありません。

※応募状況により応募された個数の一部のみが当選となる可能性があります。

※応募者の都合による応募後のキャンセルは不可。

※転売目的の購入はご遠慮ください。

〈抽選予約受付期間〉2025年11月28日（金）〜12月12日（金）23：59

〈抽選結果発表〉2025年12月19日（金）16：00〜18：00頃に当落メールが配信されます。

〈店頭受取期間〉2026年1月1日（木・祝）〜2026年1月13日（火）

※受取時は、レジにて係りの者にお申し付けください。

〈受取店舗〉全国のビッグボーイ・ヴィクトリアステーション169店舗（11月27日時点）

※期日までに受け取りに来られない場合、当選は無効とします。

〈決済方法〉

受取店舗のレジにてお支払いとなります。