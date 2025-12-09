元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみが、ＡＫＢ４８の日本武道館公演のフィナーレのオフショットを公開した。

今月７日、ＡＫＢ４８は結成２０周年を記念した日本武道館公演のフィナーレを開催。高橋は９日までに自身のインスタグラムを更新。「ＡＫＢ４８の歴史を語る上で外せないのはチーム制度だと思っています。ＡＫＢ４８ 色んなチームがそれぞれのチーム色を出して切磋琢磨していました。」と振り返り、「チームＡは『Ｐｉｏｎｅｅｒ』と『Ｏｎｌｙ ｔｏｄａｙ』を披露 ライブの合間に写真撮ったから全員集める事が難しくひとまず集まれた子達で写真を！」とつづり、同じくＯＧの小嶋陽菜、前田敦子、篠田麻里子と現役メンバーとの集合ショットなどを公開した。「どのチーム楽曲も、今もしチーム制度があったらこの子はこのチームなのかな？とワクワクしながら皆んなのパフォーマンスを見ていました」と記した。

この投稿にファンからは「マジで最高すぎて言葉が見つかりません」「あの頃の青春を取り戻せました」「神７激アツすぎる」「パイオニアかっこよすぎてぶっ刺さりました。ｏｎｌｙ ｔｏｄａｙはイントロ流れてきただけで涙腺崩壊でした」などの声が寄せられている。