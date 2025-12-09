EXILE、そして三代目 J SOUL BROTHERSの小林直己さん（41）が8日、都内で行われた『THE TEAIST AWARD 2025』の授賞式に登場。メンバーとの楽屋での過ごし方を明かしました。

本イベントは、“紅茶文化の未来を照らすことが期待される人物”を表彰する賞として、今年新たに創設。記念すべき初代の受賞者に、小林さんが選ばれました。

これまで、自身のYouTubeで紅茶をたしなむ様子を配信したり、紅茶を楽しむイベントを開催したりしてきた小林さん。受賞を聞いた際の感想を聞かれると「膝が震えましたよね。“ほんと？”っていう。でも本当に驚きました。アワードに選んでいただけたっていうのもうれしかったです」とコメントしました。

さらに、楽屋ではメンバーにも紅茶を振る舞っているそうで「こないだで言えば、（EXILE）AKIRAが急に“直己の紅茶飲みたいな”みたいな。なんの脈絡もなくいきなり言ってきたりとか。あとは最近カフェインをとらないようにしてるっていう話の流れから、例えば（橘）ケンチとかは“紅茶飲みたいな”っていう話だったんで、“こういうのおすすめです”みたいな話をしたりとか。あとツアーのグッズで（オリジナルの）自分の紅茶を出したりとかもしてるんで、いずれは僕の紅茶をみんな（メンバー）に飲んでもらいたいなと思ってます」と紅茶への熱い思いを語りました。

（12月9日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）