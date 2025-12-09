2025年人気の名前は「湊」「翠」 大正元年から続く調査で人気の名前は？【Nスタ解説】
明治安田生命が、2025年に生まれた「子どもの名前ランキング」を発表しました。
大谷選手の影響か「翔」の字が5年連続トップ
男の子の名前で最も多かったのは1文字で、「ミナト（湊）」や「ソウ（湊）」と読む名前でした。
次いで2位には「イオリ（伊織）」と「ユイト（結翔）」や「ユウト（結翔）」と読む名前が並びました。
女の子は1位が翡翠の「スイ（翠）」で、2位に「ヒマリ（陽葵）」や「ヒナタ（陽葵）」。3位に「ツムギ（紬）」が入りました。
【2025年 子どもの名前ランキング】
▼男の子
1位：湊
2位：伊織、結翔
▼女の子
1位：翠
2位：陽葵
3位：紬
また、名前に使われる漢字のランキングでは、男の子はドジャースの大谷翔平選手の「ショウ（翔）」の字が1位でした。トップになるのは5年連続です。
女の子は「アイ（愛）」「ハナ（花）」の字が4年連続でトップとなりました。
大正元年から続くランキング 43年トップテン入りの名前も！？
井上貴博キャスター:
明治安田生命は「子どもの名前ランキング」調査を大正元年から行っているということです。
【1912年（明治45年、大正元年）人気の名前】
▼男の子
1位：正一
2位：清
3位：正雄
▼女の子
1位：千代
2位：ハル
3位：ハナ
男の子の名前では、大正時代なので「正」の漢字を使うものがランクインしています。
ちなみに、2位の「清」は、ここから43年にわたって常にトップテンに入る大ロングセラーになります。
【1984年（昭和59年）人気の名前】※井上キャスター誕生年
▼男の子
1位：大輔
2位：健太
3位：誠
▼女の子
1位：愛
2位：麻衣
3位：恵
男の子1位の「大輔」は、荒木大輔選手という早稲田実業で大フィーバーになった人の影響です。また、女の子1位の「愛」は、この後、8年連続で1位になります。
【1994年（平成6年）人気の名前】※出水キャスター誕生年
▼男の子
1位：健太
2位：翔太
3位：拓也
▼女の子
1位：美咲
2位：愛
3位：萌
1984年に男の子2位だった「健太」が1994年では1位になります。なお、女の子1位の「美咲」は6年連続の1位です。