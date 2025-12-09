明治安田生命が、2025年に生まれた「子どもの名前ランキング」を発表しました。

大谷選手の影響か「翔」の字が5年連続トップ

男の子の名前で最も多かったのは1文字で、「ミナト（湊）」や「ソウ（湊）」と読む名前でした。



次いで2位には「イオリ（伊織）」と「ユイト（結翔）」や「ユウト（結翔）」と読む名前が並びました。

女の子は1位が翡翠の「スイ（翠）」で、2位に「ヒマリ（陽葵）」や「ヒナタ（陽葵）」。3位に「ツムギ（紬）」が入りました。

【2025年 子どもの名前ランキング】

▼男の子

1位：湊

2位：伊織、結翔



▼女の子

1位：翠

2位：陽葵

3位：紬

また、名前に使われる漢字のランキングでは、男の子はドジャースの大谷翔平選手の「ショウ（翔）」の字が1位でした。トップになるのは5年連続です。



女の子は「アイ（愛）」「ハナ（花）」の字が4年連続でトップとなりました。

大正元年から続くランキング 43年トップテン入りの名前も！？

井上貴博キャスター:

明治安田生命は「子どもの名前ランキング」調査を大正元年から行っているということです。

【1912年（明治45年、大正元年）人気の名前】

▼男の子

1位：正一

2位：清

3位：正雄



▼女の子

1位：千代

2位：ハル

3位：ハナ

男の子の名前では、大正時代なので「正」の漢字を使うものがランクインしています。



ちなみに、2位の「清」は、ここから43年にわたって常にトップテンに入る大ロングセラーになります。

【1984年（昭和59年）人気の名前】※井上キャスター誕生年

▼男の子

1位：大輔

2位：健太

3位：誠



▼女の子

1位：愛

2位：麻衣

3位：恵

男の子1位の「大輔」は、荒木大輔選手という早稲田実業で大フィーバーになった人の影響です。また、女の子1位の「愛」は、この後、8年連続で1位になります。

【1994年（平成6年）人気の名前】※出水キャスター誕生年

▼男の子

1位：健太

2位：翔太

3位：拓也



▼女の子

1位：美咲

2位：愛

3位：萌

1984年に男の子2位だった「健太」が1994年では1位になります。なお、女の子1位の「美咲」は6年連続の1位です。