¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤¬ÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤ÇÅÜ¤ê¿´Æ¬¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢¹çÄë¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø²õ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¹ÆüÊ¡²¬Âç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Î¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ê£²£³¡ËÁÈ¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡Ê£³£²¡Ë¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£¶¡ËÁÈ¤ËÄËº¨¤Î£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤®´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÏ¢¹çÄë¹ñ¤ÎÉü¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¥ê¡¼¥°Àï¡£¾¡¤Æ¤Ð·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëºÇ½ªÀï¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥Ò¥í¥à¤¬¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤È¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤Î¥È¤Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¥Ò¥í¥à¤Ë·è¤á¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ð¡¼¡ÊÊÑ·¿¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ë¤òÍá¤Ó¤Æ¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ò¥í¥à¤Î£Ô£Ï£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¡¡£Ñ¤ÇÄÀ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤ºÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂç¹Ó¤ì¡£¡Ö¸¤ÃÜÀ¸¤É¤â¡Ê¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡õÌµ½êÂ°¡Ë¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢£×£Ô£ÌÀ©ÇÆ¤Î·×²è¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂæÌµ¤·¤À¤è¡ª¡¡¤³¤ì¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢¹çÄë¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø²õ¤·¤¿¡ª¡¡¤â¤¦²¿¤â¤«¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤À¤¬¤Ê¡¢¤¢¤Î¸¤ÃÜÀ¸¤É¤â¤ÏÉ¬¤º½è·º¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£