FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどが所属するKAWAII LAB.から、新たに9人組グループが誕生。8日にデビュー曲が配信され、SNSでは祝福の声が上がりました。

新グループの名前は『MORE STAR』。アイドルメンバーを目指して活動してきたKAWAII LAB. MATES出身の9人組で、最年少は16歳、最年長は20歳、平均年齢は17.8歳。

カラフルなメンバーカラーが多いKAWAII LAB.のグループの中で、初めてメンバーカラーの１つにシルバーを導入。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、この9人だからこそ届けられる“KAWAII”を、ファンと一緒に探し、創り上げていくということです。

グループ名の由来は、未熟で未完成な彼女たちが『もっと（MORE）』成長し、『輝き・憧れ（STAR）』の存在へなれるように、という思いが込められています。

8日に配信されたデビュー曲のタイトルは、『もっと、キラッと』。グループ名の由来とリンクする楽曲で、ダメな自分も受け入れながら“もっとキラッと輝く”ことをテーマに、未熟ながらも前へ進もうとする彼女たちの姿を重ねたメッセージ性の高い楽曲となっています。

新グループの誕生に、SNSでは「おめでとう！」と祝福の声や「これからの活躍が楽しみ！」など、今後の活動を期待する声が多く上がっていました。

なお、『MORE STAR』は、12日にKアリーナ横浜で開催されるKAWAII LAB.主催イベント『KAWAII LAB. SESSION vol.17』に出演するということです。

メンバー9人のプロフィルと意気込みをお伝えします。

■新井心菜（あらい ここな） 誕生日：2008年12月18日

出身：東京都

身長：158cm

特技 / 趣味：ブロッコリーの大食い、ソーラン節 / 漫画を読むこと、お弁当作り

メンバーカラー：オレンジ色

初めまして！この度MORE STARとして活動させて頂くことになりました、新井心菜です！

小さい頃からずっと憧れていたアイドルになることができて、個性溢れるだいすきな8人と活動できることが決まって、本当に幸せです。

これから沢山の人の憧れの存在になれるように、精一杯頑張ります！

時には強く、時には優しく。きらきら輝いて、皆を照らせるオレンジの星になります！‎よろしくお願いします！

■遠藤まりん（えんどう まりん） 誕生日：2007年3月29日

出身：神奈川県

身長：162cm

特技 / 趣味：口角を下げること / ディズニー行くこと

メンバーカラー：青色

初めまして！この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR｣として活動させていただくことになりました、青色担当の遠藤まりんです！

ずっとずっと憧れだったアイドルになれて幸せな気持ちでいっぱいです。

未熟者ですが、もっとキラッと輝けるよう、進化成長を止めないグループでいられるよう、大好きな8人と共に頑張ります！これからよろしくお願いいたします。

■笹原なな花（ささはら ななか） 誕生日：2009年7月7日

出身：東京都

身長：153cm

特技 / 趣味：英語、ダンス、簡単なアクロバット / モンチッチのグッズ集め、エンタメ鑑賞

メンバーカラー：黄色

皆さん初めまして！笹原なな花です！

この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」として活動させていただくことになりました！

私の特技の英語を活かして、「原宿から世界へ」日本のアイドル文化を世界へと広めていきます！

また、このMORE STAR 9人でしか作り上げられないKAWAIIを見つけ、「憧れから憧れられる存在」を目指して精一杯頑張ります！まだまだ未熟な私たちですが、成長していく私たちにぜひご注目ください！

これからどうぞよろしくお願い致します。

■鈴木花梨（すずき かりん） 誕生日：2006年9月10日

出身：岡山県

身長：160cm

特技 / 趣味：いっぱい食べること、ダンス / お芋を食べること

メンバーカラー：ミントグリーン色

MORE STARとして活動させて頂くことになりました、ミントグリーン担当の鈴木花梨です！

小さい頃からの「アイドルになりたい」という夢を叶えることが出来てとっても嬉しいです！

素敵なメンバー8人と沢山成長して沢山の人から愛されるアイドルを目指して頑張ります！

これからも沢山の方にKAWAIIを届けます！！応援よろしくお願いします！

■高梨ゆな（たかなし ゆな） 誕生日：2005年9月18日

出身：千葉県

身長：158cm

特技 / 趣味：ピカソのフルネーム暗唱 / アニメ鑑賞、読書

メンバーカラー：水色

初めまして！この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」として活動させていただくことになりました、水色担当の高梨ゆなです！

素敵なメンバーに恵まれ、｢MORE STAR｣として9人で活動ができること、とても幸せに思います！

「WITH KAWAII」を掲げ、皆さまと共にたくさんの夢を叶えていきたいです！

私は、歌やダンス、芸能活動共に1年生でまだまだ経験は浅いですが、皆さまにとってのお星様のような存在になれるよう、走り続けます！

まだまだ未熟者ですが、たくさんの人を応援できるようなアイドルを目指して、精進して参ります！

これからよろしくお願いいたします！

◼︎中山こはく（なかやま こはく） 誕生日：2008年7月30日

出身：神奈川県

身長：158cm

特技 / 趣味：絵を描くこと、ペットボトルの水を横から飲むこと、50音の決まった縦の行だけで話すこと / パン・甘いものを食べること

メンバーカラー：シルバー色

初めまして！この度KAWAII LAB.の新グループMORE STARで活動させていただくことになりました、シルバー担当の中山こはくです！

「WITH KAWAII」のコンセプトを掲げ、皆さんと一緒に成長してたくさんの夢を叶えたいです！

また、KAWAII LAB.初のシルバー担当として、今までにない新しいKAWAIIの形をつくっていきたいと思います！

応援よろしくお願いいたします！

■萩田そら（はぎた そら） 誕生日：2005年8月16日

出身：神奈川県

身長：172cm

特技 / 趣味：ウクレレの弾き語り／歌うこと、皆んなと話すこと

メンバーカラー：紫色

初めまして、萩田そらです！

この度、KAWAIILAB. 新グループ｢MORE STAR｣としてデビューさせて頂きます！

大切な8人と大切な応援してくれる皆んなと、これからも沢山の夢を叶えていきたいです！

沢山の人をポジティブに、ニコニコあふれる毎日のお手伝いができるアイドルになれるように今まで以上に努力してまいります！

まだまだ未熟者ですが、これからの私達に沢山期待してください！

よろしくお願いします！

■森田あみ（もりた あみ） 誕生日：2008年2月6日

出身：東京都

身長：165cm

特技 / 趣味：高速ウィンク / 映画鑑賞、ガチャガチャ、シール集め、YouTubeで料理動画を見ること

メンバーカラー：ピンク色

初めまして！

この度、MORE STAR として活動させていただくことになりました、森田あみです！♡

小さい頃からずっと憧れていた“アイドル”になることができて、心の底から幸せです！

だいすきで最強な8人のメンバー、そして応援して下さる皆さまと、これからたくさんの景色を一緒に見ていけたら嬉しいです。

まだまだ未熟な私たちですが、成長する姿を見守っていただけると嬉しいです!!全力でがんばります！これからよろしくお願いいたします！

■山本るしあ（やまもと るしあ） 誕生日：2007年10月13日

出身：北海道

身長：163cm

特技 / 趣味：ダンス、オールラウンダーなところ / 寝ること、妹と話すこと

メンバーカラー：赤色

山本るしあです！！この度、KAWAII LAB.新グループ「MORE STAR」の赤色担当としてデビューさせて頂くことになりました。まだまだ未熟者ですが、世界中の人を幸せに、たくさんの人から愛されるグループを目指して、9人全員で切磋琢磨して頑張っていきたいと思います！！これからも、たくさん応援よろしくお願いします！！