「ヴィッセルに関わるすべての皆さんに感謝したい」神戸での３年半に幕。吉田監督がラストマッチを終えて伝えた想い
12月９日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第６節で、勝点12で首位のヴィッセル神戸が、勝点５で10位の成都蓉城（中国）とホームで対戦した。
18分に武藤嘉紀のゴールで先制した神戸だが、45＋１分にフェリペ・シウヴァに同点弾を献上。77分にはF・シウヴァにPKを決められ、一時逆転を許した。それでも90分に佐々木大樹のPKで追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
来季の清水エスパルス監督就任が決定している吉田孝行監督にとって、この一戦が神戸でのラストマッチに。試合後のフラッシュインタビューで指揮官は「選手、スタッフに感謝ですし、サポーターの皆さんも、ありがとうっていうパネルとか、フラッグを持っている方がたくさんいた。本当にヴィッセルに関わる全ての皆さんに感謝したい」と語った。
最後の試合は引き分けとなった。「ボールは持てていましたし、何度かチャンスはあった。ただ、相手の個の質も高くて、カウンターを食らう場面もありました」と振り返りながらも、「最後にしっかり追いついて、勝点１を拾って、今年のACLを首位で終えられたことはチームにとって大きい」と手応えを口にした。
在任期間にリーグ連覇や天皇杯優勝など３つのタイトルをもたらした名将が、 神戸での３年半を締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
