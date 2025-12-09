日経225先物：9日22時＝変わらず、5万850円
9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの5万850円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては194.90円高。出来高は4437枚となっている。
TOPIX先物期近は3395.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.58ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50850 +0 4437
日経225mini 50855 +20 65530
TOPIX先物 3395.5 +1.5 3658
JPX日経400先物 30685 +15 324
グロース指数先物 666 +1 311
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
