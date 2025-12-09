　9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの5万850円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては194.90円高。出来高は4437枚となっている。

　TOPIX先物期近は3395.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.58ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50850　　　　　　+0　　　　4437
日経225mini 　　　　　　 50855　　　　　 +20　　　 65530
TOPIX先物 　　　　　　　3395.5　　　　　+1.5　　　　3658
JPX日経400先物　　　　　 30685　　　　　 +15　　　　 324
グロース指数先物　　　　　 666　　　　　　+1　　　　 311
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース