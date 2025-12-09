2025年12月8日、韓国・ニューシスによると、「カナダの量販店で韓国人の一家が未会計の商品を開封して味見し、そのまま残して立ち去った」という目撃談がSNSに投稿され、物議を醸している。

目撃談は7日に写真と共に投稿された。投稿者が会員制量販店「コストコ」を訪れたところ、「開封された状態で放置されている菓子があった」といい、「韓国人一家が堂々と味見し、そのまま置いていった」ものだと伝えている。投稿に対し、「その一家は本当に韓国人だったのか」という疑問の声が上がったが、投稿者は「すぐそばで韓国語で話しながら買い物しているのを確認した」「コストコのあとに寄った韓国人が経営するスーパーでも同じ一家を見た」と返し、「100％韓国人だ」としている。

この投稿に、ネット上では「国の恥」「どんな教育を受けてきたのか」と一家を批判する声のほか、「自分なら店員を呼んだ」という声も上がっていたという。

この記事にも「韓国人の恥。入国するな」「なんていやしいんだろう」「防犯カメラの映像を公開してほしい」「常識的な行動ができないなら家にじっと引きこもっててくれないか」などのコメントが寄せられているが、一方で「中国人がわざと韓国語を使ってやったんだろう」「韓国人じゃなくて、黒い髪の外国人だ」「（韓国人だという）確かな証拠もないのに投稿するな」「本当に韓国人か検証する必要がある」といった声も多く見られた。（翻訳・編集/麻江）