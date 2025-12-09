大相撲幕内の阿炎（31＝錣山部屋）と翔猿（33＝追手風部屋）が9日放送の「踊る！さんま御殿!!」（火曜後8・00）にゲスト出演。関取のディズニー事情を赤裸々告白した。

「日本の伝統を受け継ぐ有名人」として、人間国宝や歌舞伎役者、関取らが集結。関取は普段から着物でしか外出できないことが明かされると、スタジオからは驚きの声が上がった。

フリーアナウンサーの神田愛花が「ディズニーランドのスプラッシュマウンテンとか（風が）凄いじゃないですか。これ（まげ）ってババババババって」と疑問を口にすると、翔猿は「降りてきたら大銀杏開いてます」と回答。阿炎とともに「花開いてる」と声をそろえた。

そして、そもそもアトラクションに乗れるのかという話題に。阿炎は約10年前に行ったのが最後だと明かし、「一周まわるやつに乗ろうってなったんですけど。その時はまだ120キロ後半くらいだったんで、入ったんですよ。座って（スタッフ）2人くらいからギュってやられて、絶対ブレないんで…何も怖くないです」とリアルな乗り物事情を語った。

「揺れもしないので、風だけがもう…」と続け、スタジオの笑いを誘っていた。