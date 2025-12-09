大当たりキターーーーッッ！！【モスバーガー】今食べたい「新作バーガー」って？

【モスバーガー】に、思わず二度見してしまいそうな、迫力のある新作が登場しています。今回は、そんな注目度バツグンの「新作バーガー」をピックアップしてご紹介します。

腹ごしらえするなら「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」

「噛むたびに、贅沢な満足感が広がります」と、@megumiko_maniaさんが紹介するのは「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」。牛もも肉を以前より多く使用して粗挽きにすることで弾力がアップ！ 分厚い黒毛和牛のパティとチーズを重ね、プレミアムバンズでサンドしたボリューム満点の一品です。数量限定なので早期終売の可能性あり！

豪快バーガーでも繊細な味わい

美味しさの秘訣は、オニオンとトマトを使った特製ソースにもありそう。@megumiko_maniaさんも「トマトソースがモスらしいアクセント」とコメントしています。ガッツリ食べたい時におすすめです。

野菜も肉も食べたい欲張りさんには「アボカドバーガー」

ゴロゴロ感のあるアボカド、トマトとレタスもサンドされており、野菜たっぷりなのが嬉しい「アボカドバーガー」。パティとマヨネーズベースの特製ソースがサンドされています。こちらは、1月下旬頃までの期間限定販売。

ゴロゴロ感が半端ない！

こぼれ落ちそうなほどのボリュームで、存在感を発揮するアボカド。彩りも鮮やかで、野菜不足が気になる人にもおすすめです。厚みがあるバーガーですが、まわりを気にせず、大きな口でかぶりつきたくなりそうです。今日のランチにいかが？

